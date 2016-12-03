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03/12/2016 10:32:00

بالمهدي: مقاطعة الانتخابات تفتح الطريق للتدخل الأجنبي


دعا رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي، أمس، رئيس الجمهورية بعد العزيز بوتفليقة لفرض ما أسماه بـ"حالة من الحزم و العزم" باتجاه من يحاولون المساس بالإرادة الشعبية و التلاعب بها،  وقال إن مقاطعة الفعل الانتخابي تفتح الطريق للتدخل الأجنبي.  وأوضح مصطفى بلمهدي في كلمة القاها خلال الندوة الجهوية للهيئات الانتخابية لولاية الشرق " حالة المشاركة العامة، التي لمسناها في الأحزاب السياسية، نعتبرها استجابة لخيار حركة البناء الوطني للمشاركة الذي هو مبدأ لا نحيد عنه"، داعيا لحماية الفعل الانتخابي من التشويه، وقطع الطريق على المتاجرين والمقتاتين من الشرعية المنقوصة الناتجة عن المقاطعة، وأضاف:" المقاطعة تفتح الطريق للتدخل الأجنبي لمساومة الأنظمة الضعيفة الشرعية لفرض مصالحه على حساب المواطن". وطالب بالمهدي الأحزاب السياسية بالبحث عن النقاط المشتركة و تفعيلها من أجل المصلحة الكبرى للجزائر، التي ستشهد سلسلة من الانتخابات التشريعية والمحلية، ثم الرئاسية خلال السنتتين القادمتين، مناشدا رئيس الجمهورية بعد العزيز بوتفليقة فرض ما أسماه بـ"حالة من الحزم و العزم" باتجاه من يحاولون المساس بهذه الإرادة الشعبية و التلاعب بها. وانتقد رئيس الحركة الإكثار من الضرائب على المواطنين، معتبرا الأمر بـ" علامة إفلاس"، سيؤدي بالتأكيد – حسبه- إلى تغييرات سلبية على المجتمع والدولة،  مشددا على أهمية وجود مبادرات استباقية للأزمة التي كانت نذرها واضحة في الآفاق، موضحا بالقول:"..نجتمع اليوم في أجواء تتميز بتغيرات محلية وطنية، أهمها ما عكسه قانون المالية من جهة والاستعداد للانتخابات القادمة من جهة ثانية"، مشيرا إلى ما يحدثه بليبيا الشقيقة والذي اعتبره بـ" الإنذار"  الذي حملته مراكز الدراسات الغربية بأن شمال إفريقيا، مقبل على موجة جديدة من الربيع العربي. وأوضح المسؤول الأول على رأس حركة البناء الوطني بالقول:" إننا نعيش مرحلة سميناها من قبل مرحلة الهزات الارتدادية لثورات الربيع العربي وما يحدث في ليبيا نموذج مغاربي قريب منا..وستتنافس الآن الشركات الدولية للفوز بصفقات إعادة الإعمار، انهم يخططون للدمار، و يتنافسون على الاعمار"، داعيا بهذا الخصوص الليبيين الى المصالحة الوطنية  التي هي الخيار الأقل تكلفة.

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