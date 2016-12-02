ممثل الجزائر في الكرة الحديدة يتأهل الى الدور النصف النهائي بموناكو بفرنسا



منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي رواد الاقتصاد الأفارقة يجتمعون لفتح الطريق على جدول أعمال 2063 بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات (FCE) والحكومة الجزائرية، من خلال مساهمتها في انجاز جدول أعمال 2063 للاتحاد الإفريقي، أين تستضيف الجزائر منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي



جنازة شعبية مهيبة لعميد فن الشعبي عرفت جنازة أيقونة فن الشعبي اعمر الزاهي الذي ووري الثرى بعد ظهر امس الخميس بمقبرة القطار بالعاصمة توافد آلاف المشيعين الذين رافقوا الفقيد إلى مثواه



أمن ولاية تيسمسيلت : رعاية الأطفال في الإسلام وواجب المجتمع المدني في حمايتها" عبر بيان اكدت فيه مصلحة خلية الاتصال والاعلام على مستوى امن ولاية تيسمسيلت واستنادا لتوصيات المديرية العامة للامن الوطني حول موضوع "رعاية الأطفال في الإسلام



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتدخل ويوقف خطر قانون التقاعد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج مادة جديد في قانون التقاعد المثير للجدل ،والذي أحدث ضجة كبيرة على المستوى الوطني تمخضت عنه احتجاجات



يدخل حيز الإنتاج خلال السداسي الأول من 2017: بدوي يعطي اشارة انطلاق انجاز مركب صناعي بشراكة جزائرية صينية أعطى وزير الداخلية اليوم إشارة الإنطلاق الرسمي لإنشاء مركب صناعي بشراكة جزائرية صينية بين مجمع طحكوت بنسبة 51 بالمائة وشركة دي أف أس الصينية بنسبة



إلقاء القبض على إرهابيين إثنين بجنوب أدرار تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم بتمياوين بأدرار من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين واسترجاع كمية من الذخيرة, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات



المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد



أوبك: بوطرفة ''واثق'' من التوصل إلى اتفاق أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة اليوم بفيينا ثقته في توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتفاق لخفض إنتاجها خلال اجتماعها الوزاري. و قال بوطرفة