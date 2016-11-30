أمن ولاية تيسمسيلت : رعاية الأطفال في الإسلام وواجب المجتمع المدني في حمايتها"





عبر بيان اكدت فيه مصلحة خلية الاتصال والاعلام على مستوى امن ولاية تيسمسيلت واستنادا لتوصيات المديرية العامة للامن الوطني حول موضوع "رعاية الأطفال في الإسلام وواجب المجتمع المدني في حمايتها" ، يواصل أمن ولاية تيسمسيلت نشاطاته الجوارية في هذا الخصوص حيث أشرف إطارات مكتب الإتصال والعلاقات العامة على تنظيم نشاط نسوي بالتنسيق مع ملحقة محو الأمية بتيسمسيلت لفائدة معلمات والفئة المتمدرسة في هذا المجال بثانوية "11ديسمبر". المبادرة مست أكثر من 120 إمرأة عكف فيها إطارات أمن الولاية على التعريف بالخط الأخضر الجديد" 104" المعلن عنه من طرف سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني خلال اليوم العالمي لحقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 2016 الموضوع حيز الخدمة بفرق حماية الطفولة وجنوح الأحداث وعرض الومضة الإشهارية الخاصة بهذا الرقم والتطرق إلى إعطاء فكرة عن المخطط الوطني لإنذار إختفاء وأختطاف الأطفال المعلن عنه من قبل الحكومة لحماية هذه الفئة الضعيفة في المجتمع التي تبقى دوما في حاجة إلى الإهتمام والرعاية لضمان تنشئة إجتماعية سليمة ،كما تم دعوة الحاضرات إلى التحلي بثقافة التبليغ والمساهمة في محاربة والقضاء على حالات الإختفاء والإختطاف التي تبقى دخيلة على مجتمعنا كما تم تقديم إحصائيات عن حالات الإختطاف المسجلة بقطاع إختصاص مصالح الشرطة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا والمقدرة بـ21 حالة والتي لاترقى إلى تكييفها بأنها ظاهرة مع التأكيد أن دوافع المتورطين في الحالات المسجلة أثبتتها التحاليل الجنائية لمصالح الشرطة بأنها تعود للسحر والشعوذة والإستسلام لأفكار خرافية لا صلة لها بديننا الحنيف.

المبادرة التحسيسية لقيت تجاوبا كبيرا من قبل الحاضرات من خلال تفاعلهن مع ما قدم لهن وطرحهن لأسئلة تم الرد عليها.

عدد القراءات 29 مرة | قراءات اليوم 29 مرة