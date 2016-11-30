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30/11/2016 15:14:00

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتدخل ويوقف خطر قانون التقاعد


أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج مادة جديد في قانون التقاعد المثير للجدل ،والذي أحدث ضجة كبيرة على المستوى الوطني تمخضت عنه احتجاجات عارمة منذ الاعلان عنه، وتنص هذه المادة التي ستدوم لمدة عامين فقط على أن كل عامل أو موظف سدد كل اشتراكاته الاجتماعية وأكمل مدة عمل قدرت بـ 32 سنة سيتحصل على التقاعد ، شرط أن يكون سنه بلغ 58 سنة في 2017 و59 سنة في 2018. وستدحل هذه المادة حيز التطبيق ابتداء من السنة المقبلة . وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الذي عرض هذه المادة الجديدة شفهيا على نواب البرلمان دون وجودها في مشروع القانون باعتبار أن قرار الرئيس كان مفاجئا ، عرفت تصفيقات ومباركة من قبل أحزاب الموالاة المتمثلة في كل من الأفلان والأرندي، في حين عارضها نواب حزب العمل والتكتل الأخضر .

 
 

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