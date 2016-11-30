

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتدخل ويوقف خطر قانون التقاعد أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإدراج مادة جديد في قانون التقاعد المثير للجدل ،والذي أحدث ضجة كبيرة على المستوى الوطني تمخضت عنه احتجاجات



يدخل حيز الإنتاج خلال السداسي الأول من 2017: بدوي يعطي اشارة انطلاق انجاز مركب صناعي بشراكة جزائرية صينية أعطى وزير الداخلية اليوم إشارة الإنطلاق الرسمي لإنشاء مركب صناعي بشراكة جزائرية صينية بين مجمع طحكوت بنسبة 51 بالمائة وشركة دي أف أس الصينية بنسبة



إلقاء القبض على إرهابيين إثنين بجنوب أدرار تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم بتمياوين بأدرار من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين واسترجاع كمية من الذخيرة, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات



المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد



أوبك: بوطرفة ''واثق'' من التوصل إلى اتفاق أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة اليوم بفيينا ثقته في توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتفاق لخفض إنتاجها خلال اجتماعها الوزاري. و قال بوطرفة



والي تيسمسيلت يثور غضبا من المشاريع المجمدة "جلها قطاع البناء" بدائرة لرجام تفقد صباح هذا اليوم عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت الدائرة الأكثر جدلا في حسابات السياسيين. البداية كانت من بلدية سيدي العنتري حيث استقبل من



مصر: ازدياد الغضب الإعلامي والسياسي تجاه حكومة «إسماعيل» بسبب سوء إدارة الأزمات الحالية أثارت الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها مصر، غضب الكثير من السياسيين والإعلامين في الآونة الأخيرة على حكومة رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، منتقدين فشلها في



برنامج لزيادة مساحة البقوليات الغذائية إلى 210 آلاف هكتار على المستوى الوطني أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شلغوم عبد السلام بمستغانم أن دائرته الوزارية سطرت برنامجا يمتد ما بين 2016 و2021 لزيادة مساحة البقوليات الغذائية



روسيا لن تشارك في اجتماع الأوبك أفادت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، لن يحضر اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي ستُعقد اليوم الأربعاء لكنه مستعد