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30/11/2016 14:53:00

يدخل حيز الإنتاج خلال السداسي الأول من 2017: بدوي يعطي اشارة انطلاق انجاز مركب صناعي بشراكة جزائرية صينية


أعطى وزير الداخلية اليوم إشارة الإنطلاق الرسمي لإنشاء مركب صناعي بشراكة جزائرية صينية بين مجمع طحكوت بنسبة 51 بالمائة وشركة دي أف أس الصينية بنسبة 49 بالمائة المصنع سينتج قطع غيار ولواحق المركبات والمحركات بقدرة إنتاج 2500 مركبة سنويا وسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية عقد امتياز المصنع لرجل الأعمال محي الدين طحكوت لأجل مباشرة إنجاز المشروع الذي قال عنه رجل الأعمال أنه الأول من نوعه في الجزائر. سيسمح المشروع من إنتاج مستلزمات السيارات النفعية والمحركات وعلب السرعة والكوابل الإلكترونية محي الدين طحكوت اعتبر المشروع إضافة مهمة للولاية خاصة وأنها تحوي على ثلاث مراكز للتكوين المهني في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية. من جانبه اعتبر مدير الصناعة والمناجم بولاية البيض هذا المصنع متنفسا صناعيا كبيرا للولاية، سيمكن من توظيف الكثير من اليد العاملة المحلية في جميع التخصصات من مهندسين وتقنيين ويد عاملة بسيطة وسيدخل هذا المصنع حيز الإنتاج خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

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