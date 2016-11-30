إلقاء القبض على إرهابيين إثنين بجنوب أدرار
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم بتمياوين بأدرار من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين واسترجاع كمية من الذخيرة, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب, وإثر كمين تبعه اشتباك مع إرهابيين مسلحين جنوب منطقة تمياوين بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار(الناحية العسكرية السادسة), تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي , يوم 29 نوفمبر 2016 من إصابة ثم إلقاء القبض على إرهابيين إثنين واسترجاع مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن وكمية من الذخيرة ودراجة نارية". وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة, "ضبط عناصر حرص الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) كمية تقدر ب7 كيلوغرام و950 غرام من الكيف المعالج , فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف (الناحية العسكرية الثالثة), سيارة رباعية الدفع محملة ب1034 هاتف محمول و10 كاميرات وجهاز اتصال عبر الاقمار الصناعية ومنظار ميدان". كما " ضبط عناصر الدرك الوطني بكل من سطيف وميلة (الناحية العسكرية الخامسة) 63800 وحدة من الالعاب النارية". من جهة أخرى, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثماني (8) مهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بكل من بشار (الناحية العسكرية الثالثة) وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)".
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