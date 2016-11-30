أوبك: بوطرفة ''واثق'' من التوصل إلى اتفاق





أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة اليوم بفيينا ثقته في توصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى اتفاق لخفض إنتاجها خلال اجتماعها الوزاري. و قال بوطرفة على هامش افتتاح الاجتماع الدوري للمنظمة " أستطيع أن أقول بأننا نقترب من اتفاق و آمل بأن نصل إلى اتفاق في نهاية الاجتماع". و أبرز في هذا السياق الجهود التي بذلتها الجزائر لتجسيد الاتفاق المبرم في الجزائر في سبتمبر الماضي. و أضاف الوزير " هناك مجهود كبير للسلطات الجزائرية و على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أولى أهمية كبيرة و أعطى دعما كبيرا لهذا الاجتماع حتى يتم عقده في أحسن الظروف". و في جوابه على سؤال حول الرد الإيراني على المقترح الجزائري لخفض إنتاج أوبك ب 1ر1 مليون برميل يوميا أوضح السيد بوطرفة بأنه يأمل بأن يكون رد إيران "إيجابيا" خلال هذا الاجتماع. و تعقد أوبك حاليا بفيينا اجتماعها الوزاري ال171 المخصص أساسا لدراسة المقترح الجزائري الذي اعتمدته اللجنة العليا لخبراء أوبك كمرجعية لهذا الاجتماع. ويتمثل هذا المقترح في تخفيض الإنتاج بواقع 1ر1 مليون برميل يوميا من طرف دول المنظمة و 600.000 برميل يوميا من طرف الدول غير الأعضاء.

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