والي تيسمسيلت يثور غضبا من المشاريع المجمدة "جلها قطاع البناء" بدائرة لرجام





تفقد صباح هذا اليوم عبد القادر بن مسعود والي ولاية تيسمسيلت الدائرة الأكثر جدلا في حسابات السياسيين. البداية كانت من بلدية سيدي العنتري حيث استقبل من قبل المواطنين في زحم طلب جديد لاسيما طالبي السكن، حيث تمكن والي الولاية من الفصل نهائيا في الحي السكني القديم والمقدر بـ50 سكن منحت للمواطنين منذ "أيام الثورة الزراعية"، إلا أن الإشكالية القائمة بين السكان ورئيس البلدية تمثلت في أمرين، الأمر الأول مطالبة السكان بالبقاء في أماكنهم وإعادة ترميم تلك السكنات في إطار المساعدات التي تمنحها الدولة في إطار الدعم السكن الريفي، والمشكل الثاني الذي تحجج به رئيس البلدية أنه يقوم بعملية ترحيل جماعي وبناء سكنات جديدة محل تلك السكنات القديمة إلا أن والي الولاية أقر على دعم السكان في أماكنهم وبناء سكنات لائقة. بعدها انتقل إلى بلدية الملعب، حيث وقف على عدة مشاريع مجمدة يندى عليها الجبين منها مدارس ابتدائية مجمدة طرقات متدهورة ومياه مقطوعة، والي الولاية أعطى تعليمات فورية إلى رئيس البلدية للاهتمام بانشغالات المواطنين وإعادة تحريك تلك المشاريع المجمدة فيما كلف رئيس الدائرة بمتابعة المشاريع والتوصيات بدقة، فيما تبقى الزيارة متواصلة إلى بلدية لرجام وتملاحت.

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