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30/11/2016 12:12:00

روسيا لن تشارك في اجتماع الأوبك


أفادت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، لن يحضر اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي ستُعقد اليوم الأربعاء لكنه مستعد لمناقشة التعاون المحتمل مع المنظمة إذا ما توصلت إلى اتفاق بشأن الإنتاج. وتجتمع أوبك في فيينا على المستوى الوزاري الأربعاء في مسعى لمحاولة التوصل إلى اتفاق لدعم أسعار النفط التي نزلت إلى النصف منذ عام 2014. وروسيا ليست عضوا في أوبك. واختتم خبراء أوبك اجتماعا يوم الاثنين من دون التوافق على تفاصيل محددة لتقييد إنتاج النفط. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله "ليس هناك منطق في هذا (الذهاب إلى فيينا في 30 نوفمبر). نحتاج لأن تعقد أوبك اجتماعها (أولا)" مضيفا أن موسكو مستعدة لمناقشة خطوات محتملة للتعاون مع أوبك حالما تتوصل المنظمة إلى اتفاق بين أعضائها. وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية إن موعد عقد مباحثات محتملة بين أوبك والمنتجين المستقلين لا يزال قيد البحث وإن نوفاك لطالما قال إن موسكو لا تشارك في اجتماعات أوبك. وسيجري وزيرا النفط الجزائري والفنزويلي مباحثات مع نوفاك يوم الثلاثاء في موسكو تهدف إلى محاولة إقناعه بالحاجة إلى خفض في إنتاج روسيا من الخام فضلا عن تثبيته بعد أن وصل إلى مستويات قياسية جديدة هي الأعلى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق في الأشهر الأخيرة.

 

خبراء أوبك يختتمون اجتماعهم دون اتفاق

 

قال مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن خبراء المنظمة اختتموا اجتماعهم يوم الاثنين دون الاتفاق على تفاصيل محددة للخفض المزمع في الإنتاج النفطي لكل دولة والمقرر طرحه خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر.

 

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