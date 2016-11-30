نواب البرلمان: "الخردة" و الممهلات أهم عوامل إرهاب الطرقات





أرجع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، تفشي ظاهرة إرهاب الطرقات إلى " الخردة" التي تتكون منها السيارات و الحافلات واللوازم المستوردة والتي تكون في كثيرة من الأحيان مغشوشة، بالإضافة إلى " الدودانات" المنتشرة بشكل فوضوي عبر الطرقات، داعين الأميار والولاة لتهيئة الطرقات وتطبيق الإجراءات التي حملها قانون المرور على الميدان.

خديجة قدوار

قارة عمر: "لابد من تحسيس الأميار و الولاة بالأحكام الجديدة"





دعا النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بكير قارة عمر، أمس، لتحسيس الولاة و الأميار بالإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون لتطبيقها في الميدان، مؤكدا أن المواطنون يعيشون حالة حرب نظرا للعدد الهائل من الوفيات و الجرحى جاء حوادث المرور. وأوضح النائب قارة عمر في مداخله له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة النواب لمشروع القانون الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، بالقول:" نعيش حالة حرب نظرا للجرحى و الموتى عبر الطرقات "، داعيا بهذا الخصوص لإتخاذ اجراءات عقابية ضد المخالفين ، مشيرا الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المعروض على ممثلي للشعب للمناقشة، كما ثمن البرلماني مشروع القانون.

حجيرة: " الخردة" أهم أسباب ارهاب الطرقات

أرجع النائب عن حزب العدالة والتنمية خليفة حجيرة، أمس، إرهاب الطرقات إلى " الخردة" من سيارات وحافلات أجزائها مستوردة ومغشوشة أو مهترئة، منتقدا كثرة الحواجز عبر الطرقات .وقال حجيرة في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون الخاص بتنظيم حركة المرور يحمل الكثير من التناقضات خاصة من خلال السحب رخصة السياقة والتي قال إن المواطنين يستعيدونها بطرقهم الخاصة و التي تكون خارج الإطار القانوني، موضحا أن إرهاب الطرقات إلى " الخردة" من سيارات وحافلات أجزائها مستوردة ومغشوشة أو مهترئة، منتقدا كثرة الحواجز عبر الطرقات، وقال إن الجزائر تحتل المراتب الأولى في حوادث المرور بسبب الطرقات المهترئة والأشغال المفاجئة عبر الطرقات و الممهلات العشوائية، مشددا على اهمية وضعها بشكل موحد على المستوى الوطني.

زقاد يهاجم غول..

فتح النائب حبيب زقاد- دون انتماء- النار على الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول، محملا إياه سبب اهتراء الطرقات التي تؤدي إلى كثرة حوادث المرور. وانتقد زقاد في مداخله له بالمجلس الشعبي الوطني كثرة الحواجز الأمنية عبر الطرقات، وبخصوص الغرامات المالية التي تفرض على المواطنين المخالفين، وهاجم البرلماني الجماعات المحلية و التي قال إنها لا تقوم بتهيئة الطرقات إلا في حالة علمها بزيارات للوزراء و المسؤولين ، موضحا أن الغرامات المفروضة على المواطنين تتقارب من رواتبهم.

"السبيسيفيك" ينتقد تطويق سيارات المسؤولين

انتقد النائب عن حزب التجمع الجزائري الطاهر ميسوم المعروف باسم " السبيسيفيك" تطويق سيارات المسؤولين بسيارات أخرى حيث تكون سيارة المسؤول محاطة بسيارة من الأمام وأخرى من الخلف وسط صفارات ، مؤكدا تحديد هؤلاء الأشخاص من وزراء أو رجال أعمال أو عاديين، مؤكدا أن ذلك يزيد من الازدحام بالطرقات.

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