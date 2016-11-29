الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/11/2016 17:10:00

مفارز الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك تسد منافذ التهريب والهجرة غير شرعية


 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية، يوم 28 نوفمبر 2016 بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (30) مهربا و(1125) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما تم ضبط (07) مركبات رباعية الدفع و(19) جهاز كشف عن المعادن و(11) مولدا كهربائيا و(05) مطارق ضغط. وبوهران أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات كان على متن مركبة سياحية وبحوزته (430) غرام من الكوكايين. كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (31) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، في حين تم توقيف (12) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة. من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ(26) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مفارز الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك تسد منافذ التهريب والهجرة غير شرعية

 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية، يوم 28 نوفمبر 2016 بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (30) مهربا و(1125) مهاجرا
image

تكتل النقابات المستقلة يدعو إلى الحوار لإصلاح نظام التقاعد

 دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي اليوم، إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد. وفي
image

افتتاح ملتقى " رهانات الاتصال في الجيش الوطني الشعبي" ببني مسوس

في إطار تجسيد مخطط الاتصال السنوي للجيش الوطني الشعبي وتحت رعاية الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظمت
image

سلال يتحادث بتونس مع مانويل فالس

على هامش الندوة الدولية للاستثمار في تونس "تونس 2020" التي ستجمع يومي الثلاثاء و الأربعاء أكثر من 2.000 مشارك من 40 بلد ، تحادث الوزير
image

شرطة تيسمسيلت تفكك شبكة اجرامية خطيرة في مختلف قضايا النهب والاحتيال وووو

 في إطــار محاربة الجريمة المنظمة ، تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة عابرة للحدود مختصة في
image

سلال: الجزائر وتونس ستعززان التعاون الاقتصادي الخالق للثروة

 أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بتونس أن الجزائر وتونس ستعملان مستقبلا على تعزيز التعاون الاقتصادي الخالق للثروة من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر
image

الاحالة على التقاعد للأساتذة لن يكون قبل 31 أوت 2017.

آعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي هذا الثلاثاء عن ترقية 45 ألف أستاذ وإحالة الأساتذة الراغبين في التقاعد نهاية أوت المقبل. وأوضح ذلك لدى
image

سلال يتحادث بتونس مع نظيره التونسي

تحادث اليوم،  بتونس الوزير الأول عبد المالك سلال, الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الدولية للاستثمار في تونس, مع رئيس الحكومة التونسية
image

مشاركون في ملتقى وطني بالجلفة، يؤكدون: الزوايا قلاع حصينة للأمة الجزائرية ومعاقل للوطنية والجهاد إبان الاستعمار

أجمع مشاركون في ملتقى وطني انطلقت فعالياته، أول أمس، بالجلفة حول "دور الزوايا في الثورة التحريرية" على أن هذه المؤسسات الدينية شكلت قلاعا حصينة للأمة
image

الديوان الوطني للإحصائيات، يؤكد: وتيرة التضخم السنوية بلغت 8ر5% بنهاية أكتوبر

بلغت وتيرة التضخم السنوية 8ر5% بنهاية أكتوبر 2016، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوية لنهاية أكتوبر تطور مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة
قيم هذا المقال
0