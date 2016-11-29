

مفارز الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك تسد منافذ التهريب والهجرة غير شرعية أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية، يوم 28 نوفمبر 2016 بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (30) مهربا و(1125) مهاجرا



تكتل النقابات المستقلة يدعو إلى الحوار لإصلاح نظام التقاعد دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي اليوم، إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد. وفي



افتتاح ملتقى " رهانات الاتصال في الجيش الوطني الشعبي" ببني مسوس في إطار تجسيد مخطط الاتصال السنوي للجيش الوطني الشعبي وتحت رعاية الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظمت



سلال يتحادث بتونس مع مانويل فالس على هامش الندوة الدولية للاستثمار في تونس "تونس 2020" التي ستجمع يومي الثلاثاء و الأربعاء أكثر من 2.000 مشارك من 40 بلد ، تحادث الوزير



شرطة تيسمسيلت تفكك شبكة اجرامية خطيرة في مختلف قضايا النهب والاحتيال وووو في إطــار محاربة الجريمة المنظمة ، تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة عابرة للحدود مختصة في



سلال: الجزائر وتونس ستعززان التعاون الاقتصادي الخالق للثروة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بتونس أن الجزائر وتونس ستعملان مستقبلا على تعزيز التعاون الاقتصادي الخالق للثروة من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر



الاحالة على التقاعد للأساتذة لن يكون قبل 31 أوت 2017. آعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي هذا الثلاثاء عن ترقية 45 ألف أستاذ وإحالة الأساتذة الراغبين في التقاعد نهاية أوت المقبل. وأوضح ذلك لدى



سلال يتحادث بتونس مع نظيره التونسي تحادث اليوم، بتونس الوزير الأول عبد المالك سلال, الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الدولية للاستثمار في تونس, مع رئيس الحكومة التونسية



مشاركون في ملتقى وطني بالجلفة، يؤكدون: الزوايا قلاع حصينة للأمة الجزائرية ومعاقل للوطنية والجهاد إبان الاستعمار أجمع مشاركون في ملتقى وطني انطلقت فعالياته، أول أمس، بالجلفة حول "دور الزوايا في الثورة التحريرية" على أن هذه المؤسسات الدينية شكلت قلاعا حصينة للأمة