مفارز الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك تسد منافذ التهريب والهجرة غير شرعية
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الجمارك الجزائرية، يوم 28 نوفمبر 2016 بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (30) مهربا و(1125) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما تم ضبط (07) مركبات رباعية الدفع و(19) جهاز كشف عن المعادن و(11) مولدا كهربائيا و(05) مطارق ضغط. وبوهران أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات كان على متن مركبة سياحية وبحوزته (430) غرام من الكوكايين. كما ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (31) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، في حين تم توقيف (12) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات إفريقية مختلفة. من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ(26) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.
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