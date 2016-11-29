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29/11/2016 15:36:00

تكتل النقابات المستقلة يدعو إلى الحوار لإصلاح نظام التقاعد


 دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي اليوم، إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد. وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمسخدمي الصحة العمومية، الياس مرابط، في تصريح  انه "من الضروري فتح قنوات الحوار مع النقابات المستقلة لإيجاد طريقة تسمح باصلاح نظام التقاعد"، معربا عن "أسفه لإقصاء النقابات المستقلة من اللجان التي أعدت مشاريع القرارات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية في مارس الماضي".  حسب السيد مرابط، فإن "الوقت لم يتأخر بعد لاستدراك الأمور وتصحيح الوضع"، داعيا في نفس السياق الحكومة إلى "فتح المجال أمام كل النقابات الوطنية لإيجاد حل مشترك ومتفاوض عليه حول مسألة التقاعد". بدوره، دعا المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار(كنابست)، مسعود بوديبة، إلى "انتهاج الحوار كأفضل وسليلة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكتسبات العمال". وأكد ان النقابات المستقلة "ستواصل مطالبتها بإلغاء مشروع القانون حول التقاعد" الذي سيعرض غدا الاربعاء على تصويت النواب في المجلس الشعبي الوطني. وأوضح ان تكتل النقابات المستقلة سيعقد اجتماعا له الإثنين المقبل لمناقشة المستجدات حول ملف التقاعد وتحديد ما يمكن القيام به مستقبلا. وقد اعتبر التكتل النقابي في بيان له ان الوقفة الإحتجاجية التي نظمت بالعاصمة كانت بمثابة "رسالة قوية للسلطات المعنية لفتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات المستقلة".

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