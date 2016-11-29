سلال يتحادث بتونس مع مانويل فالس
على هامش الندوة الدولية للاستثمار في تونس "تونس 2020" التي ستجمع يومي الثلاثاء و الأربعاء أكثر من 2.000 مشارك من 40 بلد ، تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بتونس مع نظيره الفرنسي مانويل فالس. و جرى هذا اللقاء-الذي انعقد بطلب من السيد فالس- بين السيد سلال و السيد فالس بحضور كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وكذا سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار. و قد سمح هذا اللقاء بالتطرق إلى العلاقات الثنائية و القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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