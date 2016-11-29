شرطة تيسمسيلت تفكك شبكة اجرامية خطيرة في مختلف قضايا النهب والاحتيال وووو





في إطــار محاربة الجريمة المنظمة ، تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت من تفكيك شبكة إجرامية وطنية منظمة عابرة للحدود مختصة في النصب والإحتيال وتزوير محررات رسمية وتهريب السيارات إلى دول الجوار. حيث تم توقيف إحدى عشر (11) شخص من أفراد هذه الشبكة المنحدرين من مختلف أنحاء الوطن . أفراد العصابة كانوا يستهدفون أصحاب المركبات بمختلف أنواعها المستفيدين من دعم تشغيل الشباب (أونساج - كناك) من خلال إيهامهم بكرائها لدى بعض الشركات والمؤسسات بالجنوب الجزائري بواسطة عقود رسمية محررة بطريقة غير قانونية ، في حين كان يتم التصرف فيها ببيعها بطرق ملتوية داخل وخارج الوطن . ضحايا هذه الجريمة المنظمة كثيرون تقدم منهم إلى مصالحنا زهــاء أربعون (40) شخص . التحقيقات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مكنت من إسترجاع سبعة (07) مركبات مختلفة من شاحنات وسيارات سياحية . تم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت حيث تم إيداع إثنين(02) منهم الحبس المؤقت فيما إستفاد تسعة (09) الباقون من رقابة قضائية.

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