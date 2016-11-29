سلال يتحادث بتونس مع نظيره التونسي
تحادث اليوم، بتونس الوزير الأول عبد المالك سلال, الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الدولية للاستثمار في تونس, مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. وجرى هذا اللقاء الذي سبق بقليل انطلاق أشغال هذه الندوة, بحضور كل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل, وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وكذا سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار. و ستعرف هذه الندوة المنعقدة على مدار يومين تحت شعار "دفع الاقتصاد التونسي لتكريس المسار الديمقراطي" ازيد من 2.000 مشارك يقدمون من 40 بلد.
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