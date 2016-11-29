

سلال يتحادث بتونس مع نظيره التونسي تحادث اليوم، بتونس الوزير الأول عبد المالك سلال, الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الدولية للاستثمار في تونس, مع رئيس الحكومة التونسية



مشاركون في ملتقى وطني بالجلفة، يؤكدون: الزوايا قلاع حصينة للأمة الجزائرية ومعاقل للوطنية والجهاد إبان الاستعمار أجمع مشاركون في ملتقى وطني انطلقت فعالياته، أول أمس، بالجلفة حول "دور الزوايا في الثورة التحريرية" على أن هذه المؤسسات الدينية شكلت قلاعا حصينة للأمة



الديوان الوطني للإحصائيات، يؤكد: وتيرة التضخم السنوية بلغت 8ر5% بنهاية أكتوبر بلغت وتيرة التضخم السنوية 8ر5% بنهاية أكتوبر 2016، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوية لنهاية أكتوبر تطور مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة



نتائج الانتخابات الكويتية تعيد المعارضة للبرلمان وتضخ دماء شابة فيه أنتهت الانتخابات النيابية في الكويت في وقت متأخر من مساء أمس الأول عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد من قبل، بمشاركة



البلدان النفطية الإفريقية تدعم مجهودات أوبك من اجل استقرار السوق عبرت جمعية منتجي النفط الأفارقة عن دعمها لجهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والرامية إلى إعادة الاستقرار للسوق النفطية تحسبا لاجتماع أوبك المرتقب هذا الأربعاء



هذه هي أحكام المتسببين في تسريب مواضيع بكالوريا 2016 برأت هيئة محكمة سيدي أمحمد ثلاثة إطارات متهمين في فضيحة بكالوريا 2016، من تهم سوء استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار بالتواطؤ مع موظفين. ويتعلق الأمر بكل من



العاصمة: إخلاء بناية في تيليملي ورئيس البلدية يوضح السبب الحقيقي لانهيارها كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أنه تم اخلاء البناية التي سقط جزء من جدارها ليلة الأحد إلى الإثنين، مسببا انهيارا للتربة، وتقع



جميعي:" إضراب النقابات لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية" هاجم النائب عن جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، أحزاب المعارضة، متهما إياها بإطلاق تصريحات من شأنها تغليط الرأي العام، منتقدا إرجاع إضراب النقابات للأزمة



نور الدين بدوي: "الحكومة لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع" أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الاثنين بولاية البيض أن الحكومة ''لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري" . وأوضح الوزير