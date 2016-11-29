العاصمة: إخلاء بناية في تيليملي ورئيس البلدية يوضح السبب الحقيقي لانهيارها





كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أنه تم اخلاء البناية التي سقط جزء من جدارها ليلة الأحد إلى الإثنين، مسببا انهيارا للتربة، وتقع العمارة في 38 شارع "بليز باسكال" رقم 52 بحي تيليملي بأعالي العاصمة. وأكد بطاش أن انهيار جزء من جدار إسناد ليلة أول أمس بسبب أشغال مقاولة خاصة كانت تقوم بأشغال تدعيم وتوسيع للمنزل أدت إلى انزلاق التربة وتضرر بناية تحمل رقم 52 ،حيث تم مباشرة إخلاء السكان وعددهم 9 عائلات خوفا على أرواحهم، مطمئنا إياهم من خطر الإنزلاقات وقال أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات ومتابعة الملف عن قرب. وأضاف المتحدث أنه مباشرة بعد الحادث تم اتخاذ إجراءات وقائية فورية حيث قامت لجنة خبرة تقنية من البلدية مباشرة بعد الحادث بمعاينة كل الشقق للوقوف عند حجم الأضرار التي لحقتها ولم نسجل أي تشققات أو تصدعات. وأشار إلى أنه تم، صباح أمس الإثنين، تدعيم جانب موقع الإنزلاق بـ20 شاحنة من الحجر المسامي "التوفة" لتدعيم الجدار في انتظار نتائج مكتب الخبرة التقنية الذي سيحدّد حجم الخطر والتدابير التي ستتخذ . في ذات الصدد أوضح أن أغلب الحوادث والإنزلاقات المسجلة ترجع لتجاوزات بعض القاطنين الذين يقومون بأشغال توسعة وإعادة تهيئة بطريقة فوضوية بدون الاتصال بمصالح البلدية لمرافقتهم بصورة مجانية خاصة بعد تسجيل معدلات كبيرة من تساقط الأمطار. وأوضح بطاش، أنه تم ضبط قرار ولائي سابقا يجمد مختلف عمليات التهيئة والتوسعة يمنع بموجبه إجراء تعديلات وأشغال على السكنات التي تقع بهذا الموقع "حي تيلملي" التي تفوق بناياته 100 سنة بسبب طبيعة بنيته الجيولوجية التي تقع على ينابيع مائية متعددة تسبب هشاشة التربة .

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