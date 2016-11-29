جميعي:" إضراب النقابات لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية"
هاجم النائب عن جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، أحزاب المعارضة، متهما إياها بإطلاق تصريحات من شأنها تغليط الرأي العام، منتقدا إرجاع إضراب النقابات للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، محذرا العمال من مغبة الانسياق وراء ما أسماه بـ" المغالطات". ووصف جميعي تصريحات المعارضة بالقول:" ..تسويق للأهواء وسياسات لا تخدم المصلحة العليا للبلاد"، مردفا قوله "نحن نمارس الواقعية ونقدم الحقيقة وليس تغليطات للرأي العام"، وأكد جميعي أن القانون الجديد نص على مجموعة من الاستثناءات على غرار أصحاب المهن الشاقة بالإضافة و التعديلات التي قامت بها الحكومة لإيجاد مخارج خدمة لاقتصاد الوطني الذي تأثر بسبب الازمة المالية التي يمر بها . ودعا في الاخير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد محمد جميعي الحكومة الي ضرورة ادخال تعديلات وإصلاحات على الصندوق الوطني للتقاعد مبرزا المهام المستقبلية التي تنتظر الصندوق خاصة في ظل النمو الديمغرافي الهائل الذي تعرفه الجزائر .
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