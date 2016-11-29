الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/11/2016 10:34:00

نور الدين بدوي: "الحكومة لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع"


أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الاثنين بولاية البيض أن الحكومة ''لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري" . وأوضح الوزير على هامش تدشينه لثانوية جديدة (800 مقعد) التي أطلق عليها اسم الشهيدة حسيبة بن بوعلي وفتحت أبوابها أمام التلاميذ مطلع الدخول المدرسي الجاري ببلدية بريزينة   أن الحكومة ''لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري" ، لافتا إلى '' أن هناك كثيرون ممن يعتقدون أن هذه الأزمة الاقتصادية سوف تجعلنا نتخلى عن مكاسبنا الاجتماعية ''  قبل أن يضيف '' أن مثل هذه الإنجازات والبرامج التي في طور الإنجاز ووضعها تحت تصرف أبناءنا سواء بقطاع التربية بمختلف أطواره وكذا بقطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي تؤكد عدم تخلينا عن مكاسبنا الاجتماعية ''. وأكد بدوي أن قطاع التربية الوطنية ''هو في قلب إستراتيجية الحكومة التي تواصل دائما التكفل بهذه الاحتياجات التي تعتبر تربوية اجتماعية لترقية المعرفة في تكوين أبناءنا''. وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن قانون المالية (2017 ) الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني   " كان له رسالة واضحة من الحكومة الجزائرية   بأننا لم ولن نتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري". وذكر نور الدين بدوي "بأن بعض الأبواق التي تبث من خارج الجزائر لها هدف أساسي واحد وهو كيفية زعزعة استقرار البلاد"   مؤكدا في هذا الشأن "أن قوة الشعب الجزائري تكمن في عزمه وإرادته بعدم الرجوع إلى الوراء ''  فالمواطن الجزائري-كما أضاف- ''طموح ينظر دائما إلى الأمام والرقي والحفاظ على المكاسب المتعلقة بالأمن والاستقرار والسكينة   وهي المكاسب التي لن يتخلى عنها ويبقى يدافع عنها دائما '' . واعتبر بدوي ذلك بمثابة "الرسالة الوحيدة والرد القوي للشعب الجزائري لكل هؤلاء   حيث وبفضل هذه القيم المرسخة اليوم دستوريا   وفي ميثاق السلم والمصالحة  فإن الشعب الجزائري عازم على الدفاع على هذه القيم كما دافع بالأمس على مكاسب الأمن والاستقرار". ولدى تبادله أطراف الحديث مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية بريزينة حول ظروف التحضير للانتخابات القادمة   اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن ''الانتخابات تعد من بين الرسائل القوية في العالم''   مستطردا بقوله '' نحن واعون كمجتمع بأننا مستعدين دائما للحفاظ على أمننا واستقرارنا   وهو دور المواطن ورسالته التي يتوجب توجيهها للعالم لأننا بلد مؤسساتي ينظم الانتخابات في مواعيدها القانونية وتوفر لها كل الظروف والإمكانيات اللازمة وبلد يعمل على تجسيد وترسيخ القيم الدستورية''. وصرح بدوي أن ''العملية الانتخابية ليست فقط قضية تحضير بل أن نجاح كل موعد انتخابي هو بفعل مساهمة المواطنين الجزائريين ''  معربا في ذات الوقت ''عن ارتياحه'' من خلال ما لاحظه في عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية  حيث عرف -يقول- "إقبالا جيدا للمواطنين خاصة الشباب الذين سجلوا أنفسهم في هذه القوائم''. ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية البيض بمعاينة عدة مشاريع تابعة لقطاعات تنموية مختلفة عبر عدد من بلديات الولاية.

 

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

سلال يتحادث بتونس مع نظيره التونسي

تحادث اليوم،  بتونس الوزير الأول عبد المالك سلال, الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الدولية للاستثمار في تونس, مع رئيس الحكومة التونسية
image

مشاركون في ملتقى وطني بالجلفة، يؤكدون: الزوايا قلاع حصينة للأمة الجزائرية ومعاقل للوطنية والجهاد إبان الاستعمار

أجمع مشاركون في ملتقى وطني انطلقت فعالياته، أول أمس، بالجلفة حول "دور الزوايا في الثورة التحريرية" على أن هذه المؤسسات الدينية شكلت قلاعا حصينة للأمة
image

الديوان الوطني للإحصائيات، يؤكد: وتيرة التضخم السنوية بلغت 8ر5% بنهاية أكتوبر

بلغت وتيرة التضخم السنوية 8ر5% بنهاية أكتوبر 2016، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم السنوية لنهاية أكتوبر تطور مؤشر أسعار المستهلكين في الفترة
image

نتائج الانتخابات الكويتية تعيد المعارضة للبرلمان وتضخ دماء شابة فيه

أنتهت الانتخابات النيابية في الكويت في وقت متأخر من مساء أمس الأول عبر مشاركة لم تعهدها الانتخابات وفق الدوائر الخمس والصوت الواحد من قبل، بمشاركة
image

البلدان النفطية الإفريقية تدعم مجهودات أوبك من اجل استقرار السوق

عبرت جمعية منتجي النفط الأفارقة عن دعمها لجهود منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والرامية إلى إعادة الاستقرار للسوق النفطية  تحسبا لاجتماع أوبك المرتقب هذا الأربعاء
image

هذه هي أحكام المتسببين في تسريب مواضيع بكالوريا 2016

برأت هيئة محكمة سيدي أمحمد ثلاثة إطارات متهمين في فضيحة بكالوريا 2016، من تهم سوء استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار بالتواطؤ مع موظفين. ويتعلق الأمر بكل من
image

العاصمة: إخلاء بناية في تيليملي ورئيس البلدية يوضح السبب الحقيقي لانهيارها

كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، أنه تم اخلاء البناية التي سقط جزء من جدارها ليلة الأحد إلى الإثنين، مسببا انهيارا للتربة، وتقع
image

جميعي:" إضراب النقابات لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية"

هاجم النائب عن جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، أحزاب المعارضة، متهما إياها بإطلاق تصريحات من شأنها تغليط الرأي العام، منتقدا إرجاع إضراب النقابات للأزمة
image

نور الدين بدوي: "الحكومة لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الاثنين بولاية البيض أن الحكومة ''لا ولن تتخلى عن مرافقة الضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري" . وأوضح الوزير
image

لوح: وكلاء الجمهورية لم يتلقوا شكاوي من النقابات أو الأحزاب

نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، تلقي وكلاء الجمهورية المختصون أي شكوى حول الاعتداء عليهم خلال الاحتجاج الذي نظمه التكتل المستقل أمام البريد
قيم هذا المقال
0