الرئيس بوتفليقة يستقبل رئيس وزراء ليسوتو

-استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس وزراء ليسوتو باكاليثا موسيسيلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التعليم و التكوين المهنيين محمد مباركي و أعضاء من وفد ليسوتو.

و كان رئيس وزراء مملكة ليسوتو باكاليثا موسيسيلي قد حل اليوم السبت بالجزائر العاصمة في زيارة عمل تدوم أربعة أيام تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة و الأخوة بين البلدين.