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28/11/2016 23:07:00

الرئيس بوتفليقة يستقبل رئيس وزراء ليسوتو


 

-استقبل رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس وزراء ليسوتو  باكاليثا موسيسيلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول  عبد المالك سلال و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  رمطان لعمامرة و الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية  عبد القادر مساهل ووزير الصناعة و المناجم  عبد السلام بوشوارب ووزير التعليم و التكوين المهنيين  محمد مباركي و أعضاء من وفد ليسوتو.

و كان رئيس وزراء مملكة ليسوتو  باكاليثا موسيسيلي قد حل اليوم السبت بالجزائر العاصمة في زيارة عمل تدوم أربعة أيام تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة و الأخوة بين البلدين.

 
 
 

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