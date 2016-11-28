سلال سيمثل الرئيس بوتفليقة في الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال بتمثيله في أشغال الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس المزمع انعقادها يومي 29 و30 نوفمبر بتونس العاصمة حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر أن السيد سلال سيكون مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك