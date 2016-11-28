تستعمل في صناعة المتفجرات:حجز أكثر من (25) قنطارا و(56) كيلوغراما من المواد الكيماوية بباتنة
ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم آمس ، (25) قنطارا و(56) كيلوغراما من مختلف المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وثماني (08) قارورات غاز البوتان بباتنة الناحية العسكرية الخامسة. من جهة أخرى وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة لحرس الحدود والدرك الوطني كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (10) قناطير و(28) كيلوغراما بتلمسان الناحية العسكرية الثانية. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، فيما تم ضبط شاحنة و(20,25) طنا من المواد الغذائية. كما أوقف عناصر الدرك الوطني بورقلة الناحية العسكرية الرابعة ، مهربا وتم ضبط (2640) وحدة من مختلف المشروبات.وبعنابة/الناحية العسكرية الخامسة، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.
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