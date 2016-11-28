جبهة التغيير تقرّر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة





قرّرت جبهة التغيير المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017، معربة عن استعدادها لعقد "التحالفات الممكنة والمحققة للمصلحة الوطنية وأهداف الجبهة". وأرجع الحزب في بيان له يوم الأحد عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسه الشوري، قرار المشاركة إلى "حساسية الظروف التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية وما تتطلبه من وعي سياسي ويقظة شعبية ووحدة وطنية وتوافق ديمقراطي". وحملت جبهة التغيير "مسؤولية نزاهة الانتخابات الى السلطة التي يتعين عليها توفير الشروط والضمانات الكافية لاسترجاع ثقة الشعب في العلمية الانتخابية". ودعت الشعب الجزائري إلى "تحمل مسؤوليته بالمشاركة القوية والفعالة في هذه الانتخابات من أجل إحداث التغيير المنشود وفاءا لمبادئ نوفمبر ورسالة الشهداء". من جانب آخر, دعا الحزب الذي يترأسه عبد المجيد مناصرة، الحكومة الى "معالجة المشاكل الاجتماعية بالحوار الجاد والمسئول مع الشركاء من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لمختلف فئات الشعب من عمال وأساتذة وموظفين فيما يخص ملف التقاعد وقانون العمل". وجددت جبهة التغيير"رفضها للتدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 والتي تثقل كاهل المواطن وتضعف قدرته الشرائية ومطالبة الحكومة بالبحث عن بدائل اقتصادية ومالية أخرى جادة وحقيقية".

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