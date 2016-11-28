اللواء هامل بالبرتغال لشراكة في ميدان تدريب الشرطة العلمية
يقوم المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، رفقة وفد هام من إطارات الشرطة، بزيارة عمل إلى البرتغال، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأضاف ذات البيان،أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتدريب، الشرطة العملية والتقنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة والسيبريانية إلى جانب مناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان، أن اللواء عبد الغاني هامل، سيعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سامين في جهاز الشرطة البرتغالية، التي ستتمحور حول بحث ودراسة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين شرطة البلدين. كما سيقوم اللواء رفقة الوفد المرافق له، بزيارة عدد من المصالح العملياتية للشرطة والمعهد العالي للعلوم الشرطية والأمن الداخلي، وبعض الوحدات العملياتية المتخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفقا لذات البيان.
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