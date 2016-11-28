بوطرفة يسافر إلى موسكو للتشاور مع وزير الطاقة الروسي





أفادت مصادر مطلعة ، أن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، قد يلتقي صبيحة اليوم الاثنين، بنظيره الفنزويلي. وسيغادر بوطرفة، الجزائر اليوم إلى موسكو، من أجل التّشاور مع وزير الطاقة الروسي، حيث سيكون اللقاء بحضور وزير الطاقة الفنزويلي لبحث سبل وضعية السوق.

أنباء عن عدم مشاركة روسيا في اجتماع أوبك بفيينا

أعلن مصدر مطلع، لوكالة "نوفوستي" الروسية، السبت، أن الخبراء الروس لن يشاركوا في اجتماع أوبك بفيينا. ووفقا للمصدر، فإن روسيا لن تشارك في المباحثات التشاورية بين الدول الأعضاء داخل "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها. الذي من المقرر عقده في فيينا يوم الاثنين 28 من الشهر الجاري لبحث اتفاق الجزائر. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق، إن موسكو لم تتلق دعوة بعد للمشاركة في اجتماع أوبك.

روسيا تؤكد موقفها الداعم لأوبك لتحقيق الاستقرار في سوق النفط

جدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات صحفية يوم الأحد دعم بلاده لموقف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وأوضح نوفاك لقناة "روسيا اليوم": "نحن نتفق مع ضرورة توصل دول أوبك إلى إجماع بين الدول الأعضاء قبل انضمام الدول من خارج المنظمة لهذا الاتفاق". وأضاف أن "روسيا تحافظ على موقفها الإيجابي فيما يتعلق بأي اتفاق، وتواصل المشاركة في المشاورات مع الشركاء". يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقا إنه لا يرى عقبات أمام اتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط، مضيفا أن المشكلة الوحيدة هي التوصل إلى اتفاق بين كبار منتجي "أوبك"، مستدركا أن المواقف تقاربت كثيرا. وأضاف بوتين :"حرصا على الاقتصاد الروسي وقطاع الطاقة، بل أيضا الاقتصاد العالمي يجب تجميد إنتاج النفط عند المستويات الحالية، يمكننا أن ننظر حتى في إمكانية خفضه، لكن لا طائل من هذا الأمر، وفي حال توصلت دول أوبك إلى اتفاق حول التثبيت، فسوف ننضم إلى هذا الاتفاق".

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