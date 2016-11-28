امير قطر في زيارة للجزائر غدا الثلاثاء



سلال سيمثل الرئيس بوتفليقة في الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال بتمثيله في أشغال الندوة الدولية حول الاستثمار في تونس المزمع انعقادها يومي 29



تستعمل في صناعة المتفجرات:حجز أكثر من (25) قنطارا و(56) كيلوغراما من المواد الكيماوية بباتنة ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم آمس ، (25) قنطارا و(56) كيلوغراما من مختلف المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وثماني (08) قارورات غاز البوتان



الرئيس التركي يهدد بفتح الحدود للاجئين إلى أوروبا هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، غداة تصويت البرلمان الأوروبي على طلب تجميد مؤقت لمفاوضات انضمام



سلة خامات أوبك ترتفع إلى 22ر45 دولار للبرميل ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نهاية هذا الأسبوع المنصرم لتصل إلى 22ر45 دولار للبرميل الواحد. وحسبما أظهرته بيانات نشرتها المنظمة عبر موقعها



الخبير الطاقوي مهماه بوزيان: "نتوقع التزاما شاملا بالطّرح الجزائري خلال اجتماع فيينا للنفط" يتوقع الخبير الطاقوي مهماه بوزيان التزاما كبيرا خلال اجتماع فيينا للنفط يوم 29 نوفمبر الجاري، بتطبيق اقتراح الجزائر بخفض حصص إنتاج المنظمة و إعادة التوازن



جبهة التغيير تقرّر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة قرّرت جبهة التغيير المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017، معربة عن استعدادها لعقد "التحالفات الممكنة والمحققة للمصلحة الوطنية وأهداف الجبهة". وأرجع الحزب في بيان له يوم



اللواء هامل بالبرتغال لشراكة في ميدان تدريب الشرطة العلمية يقوم المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، رفقة وفد هام من إطارات الشرطة، بزيارة عمل إلى البرتغال، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة



بوطرفة يسافر إلى موسكو للتشاور مع وزير الطاقة الروسي أفادت مصادر مطلعة ، أن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، قد يلتقي صبيحة اليوم الاثنين، بنظيره الفنزويلي. وسيغادر بوطرفة، الجزائر اليوم إلى موسكو، من أجل التّشاور



أحمد قايد صالح يستقبل وزير الدفاع والأمن الوطني لمملكة اللوزوتو. استقبل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2016، السيد تسوليسو موكوسي وزير