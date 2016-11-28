امير قطر في زيارة للجزائر غدا الثلاثاء
يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثاني يوم غد الثلاثاء بزيارة أخوية الى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, حسبما أشار اليه بيان لرئاسة الجمهورية يوم الاثنين. وأوضح ذات المصدر أنه ” بدعوة من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية يقوم سمو الشيخ تميم بن حامد آل ثاني, أمير دولة قطر يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 بزيارة أخوية الى الجزائر”. كما أكد البيان أن المحادثات بين القائدين ستسمح للجزائر و لقطر “ببعث تعاونهما و شراكتهما الكثيفين و المثمرين على غرار مختلف المشاريع الصناعية المشتركة والجاري انجازها ببلدنا”. كما سيعكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الشيخ تميم بن حامد آل ثاني على “تحليل التحديات التي تواجهها الامة العربية ووضعية سوق المحروقات اضافة الى قضايا أخرى اقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”.
عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك