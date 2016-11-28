الصين ترغب في تدعيم تعاونها الأمني مع الجزائر





صرح مساعد الوزير الصيني المكلف بالشؤون الخارجية لي هويلال يوم الأحد بالجزائر أن الصين ترغب في تعزيز تعاونها في المجال الأمني مع الجزائر مبرزا " الخبرة الجزائرية في هذا المجال".و في تصريح للصحافة عقب الجلسة التي خصه بها وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أكد المسؤول الصيني أن "الصين ترغب في تعزيز تعاونها مع الجزائر في مجال الأمن".كما أوضح لي قائلا "أقود اليوم وفدا صينيا من أجل الشروع في آلية المشاورات الأمنية و المتعلقة بمكافحة الإرهاب بين البلدين" مشيرا إلى أنه " تبادل مع بدوي وجهات النظر التي تميزت بالصراحة و العمق حول ملفات تطبيق القانون حول الأمن حيث توصلنا بخصوصها إلى توافق".كما أشار المسؤول الصيني إلى الأهمية التي توليها الجزائر " لمكافحة الإرهاب و التطرف من خلال تبني سلسلة من الإجراءات الفعالة و المتينة" مضيفا أن الجزائر " اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال".من جهة أخرى، أضاف المسؤول الصيني أن الجزائر و الصين متفقتين على " تدعيم النشاطات في مجال مكافحة الإرهاب و تجارة المخدرات و الجريمة المنظمة". و بهذه المناسبة قال المتحدث أن البلدين " لهما مواقف موحدة حول الوضع الأمني الدولي و الإقليمي كما اتفقنا على تعزيز تعاوننا من أجل مواجهة معا التهديدات الأمنية في العالم و المنطقة". و لدى تأكيده على أن الجزائر و بكين " شريكين استراتيجيين" فقد أوضح لي أن البلدين تجمعهما " ثقة سياسية متبادلة و متينة و يعملان على تطوير تعاون ملموس في جميع المجالات". كما أوضح يقول أن " شركات صينية أكثر فأكثر تأتي إلى الجزائر من أجل الاستثمار و أن العديد من الصينيين يأتون أبيضا إلى الجزائر من أجل الزيارة".

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