مشروع القانون حول التقاعد: وقفة احتجاجية لتكتل النقابات المستقلة بالجزائر العاصمة





نظم تكتل النقابات المستقلة الذي يمثل العديد من قطاعات الوظيف العمومي, اليوم وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة للمطالبة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, وقد نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية بالقرب من البريد المركزي بعد أن منع المحتجون من التوجه الى مقر المجلس الشعبي الوطني حيث سيعرض اليوم مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أمام نواب الشعب للمناقشة. وخلال هذه الوقفة, رفع المحتجون شعارات تطالب بالابقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, معتبرين إياه "مكسبا لا يمكن التنازل عنه". وقد شارك في هذه الوقفة الى جانب أعضاء النقابات المسنقلة المنضوية تحت لواء التكتل, نواب من كتلة الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية تضامنا مع المحتجين.

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