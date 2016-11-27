أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بإن أميناس
سّلم صباح اليوم أربع (04) إرهابيين أنفسهم، للسلطات الأمنية بمنطقة طارات الحدودية التابعة للقطاع العملياتي إن اميناس الناحية العسكرية الرابعة ، وبحوزتهم أربع (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثمانية (08) مخازن مملوءة، و يتعلق الأمر بالإرهابيين المبحوث عنهم: "ب. جلول" و"ب. عبد المالك" و "ب.ميلود" و "ب.شريف".
ومن جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس ، بندقيتين آليتين (02) من نوع كلاشنيكوف وثلاث (03) مخازن وكمية من الذخيرة خلال عمليات بحث وتمشيط بعين قزام الناحية العسكرية السادسة. وتأتي هذه النتائج بعد العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي والتنسيق المحكم ما بين مختلف مصالح الأمن والاستغلال الأمثل للمعلومات.
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