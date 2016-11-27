الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/11/2016 10:51:00

عمارة بن يونس: لماذا لم تنتقدوا ترشح ميركل لعهدة رابعة؟


جدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بقسنطينة دعم تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مذكرا كذلك بأن "الشعب الجزائري يبقى وحده السيد". كما ضرب بن يونس المثل بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي أعلنت ترشحها لعهدة رابعة وما حدث عندما أعلن بوتفليقة ترشحه لعهدة رابعة سنة 2014 قائلا " أعلنت المستشارة الألمانية نيتها الترشح لعهدة رابعة، لم يحدث أي شيء في ألمانيا، شيء عادي، أما في الجزائر لما تكلمنا عن عهدة رابعة لبوتفليقة كأنها القيامة، حيث تم وصفها بالدكتاتورية وضد الديمقراطية". وأضاف بن يونس "أتحدى الأشخاص الذين انتقدوا العهدة الرابعة آنذاك وخاصة الصحافيين والمسؤولين السياسيين أن ينتقدوا العهدة الرابعة لأنجيلا ميركل، فإذا قبلنا بتعدد العهدات بألمانيا علينا أن نتقبلها في الجزائر". من جهة أخرى رافع الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية من أجل مشاركة مكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان التغيير في البلاد. وقال بن يونس: "نريد من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة أن نجد حلولا ملائمة لتحسين ظروف معيشة الشعب الجزائري" قبل أن يلح على أن قرارات استعجالية في المجال الاقتصادي لا بد أن تتخذ. وأكد بن يونس بأن العمل الجماعي والتشاوري و قبول رأي الآخر و الإنعاش الاقتصادي و الاستقرار في البلاد تندرج ضمن أولويات برنامج الحركة الشعبية الجزائرية.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم بإن أميناس

 سّلم  صباح اليوم  أربع (04) إرهابيين أنفسهم، للسلطات الأمنية بمنطقة طارات الحدودية التابعة للقطاع العملياتي إن اميناس الناحية العسكرية الرابعة ، وبحوزتهم أربع (04) مسدسات
image

وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو عن عمر ناهز 90 سنة

 ·    كاسترو استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال في 13 أكتوبر الماضي توفي قائد الثورة الكوبية والرئيس السابق للبلاد فيدل كاسترو ليلة أول أمس عن عمر
image

وزير الطاقة يحل بطهران تمهيدا لاجتماع فيينا

تبنت لجنة خبراء منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) مقترح الجزائر ليتم عرضه في الندوة الوزارية للمنظمة المزمع عقدها في 30 نوفمبر الجاري بفيينا, حسب ما
image

وزير الطاقة يحل بطهران تمهيدا لاجتماع فيينا

تبنت لجنة خبراء منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) مقترح الجزائر ليتم عرضه في الندوة الوزارية للمنظمة المزمع عقدها في 30 نوفمبر الجاري بفيينا, حسب ما
image

محجوب بدة يؤكد: 20 مليار دج قيمة عائدات الرسوم للجنة المالية

قال رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة أمس السبت بالجزائر إن قيمة عائدات الرسوم التي أدرجتها اللجنة في نص قانون المالية 2017
image

يتعلق الأمر بحادثة الاعتداء على مناصر ببجاية : قوراية يدعو لفتح تحقيق..

دعا رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، أمس، لفتح تحقيق حول  الأحداث الأخيرة التي وقعت بين مشجعي مولودية  بجاية وأنصار مولودية وهران. وقال رئيس
image

السحر والشعوذة..أهم دوافع اختطاف الأطفال

تتصدر ظاهرتي "السحر والشعوذة" أهم الدوافع في اختطاف والتنكيل بهم،  حيث لا يزال البعض من الجزائريين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات التي لا تمت للدين الاسلامي بصلة،
image

عمارة بن يونس: لماذا لم تنتقدوا ترشح ميركل لعهدة رابعة؟

جدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بقسنطينة دعم تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مذكرا كذلك بأن "الشعب الجزائري يبقى وحده
image

بن خلاف يطمئن حاملي "DEUA"

كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ،أمس، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سيتم إمضائه خلال الأيام القادمة، موضحا
image

بن غبريط: "سأوفــي بوعدي في القريب العاجل.. عليكم بالصّبــر"

·    واضح: التقاعد دون شرط السنّ والنسبي مكسب عمّالي لن نتنازل عنه  تعهـدت وزيرة التربية الوطنية بدراسة الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون  والمتعلقة بتسوية وضعية
قيم هذا المقال
0