بن خلاف يطمئن حاملي "DEUA"





كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ،أمس، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سيتم إمضائه خلال الأيام القادمة، موضحا أنه سينشر مباشرة في الجريدة الرسمية وسيكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح جانفي 2017. وأفاد بن خلاف في بيان نشره على حسابه الرسمي " الفايسبوك" بالقول:"..تبعا للمراسلة التي كنت قد وجهتها للوزير الأول بتاريخ 26/10/2016 للاستفسار حول موضوع التأخر الكبير في إعداد المراسيم التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة المعدلة وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2014 والمتضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة التي تم بموجبها إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA في فئة التأطير". وأفاد البرلماني:" يسعدني أن أعلمكم أنه تم إبلاغي رسميا الخميس الماضي من طرف جهات رسمية علي أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سيتم إمضائه خلال الأيام القادمة وينشر مباشرة في الجريدة الرسمية وسيكون ساري المفعول ابتداء من 01/01/2017"، موضحا أنه تم توجيه تعليمات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية بالإسراع من وتيرة إعداد بقية القوانين الأساسية الخاصة المتبقية (42 قانون أساسي خاص) في أسرع وقت ممكن و سيكون تطبيقها هي كذلك ساري المفعول ابتداء من نفس التاريخ المذكور آنفا بغض النظر عن تاريخ صدورها لاحقا.

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