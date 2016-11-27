بن غبريط: "سأوفــي بوعدي في القريب العاجل.. عليكم بالصّبــر"





· واضح: التقاعد دون شرط السنّ والنسبي مكسب عمّالي لن نتنازل عنه

تعهـدت وزيرة التربية الوطنية بدراسة الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون والمتعلقة بتسوية وضعية المساعدين والمشرفين التربويين. وجاء رد وزيرة التربية الوطنية على انشغالات فئة "المساعدين والمشرفين التربويين" خلال لقاء جمعها بالمنســق الوطني العام للمساعدين التربويين محمّد واضح، حيث أكدت بن غبريط- حسب بيان لنقابة الاسنتيو- بالقول:" لقد وعدتكــم بتسوية وضعية المساعدين والمشرفين التربويين ،وسأوفــي بوعدي في القريب العاجل ، فقط عليكم التحلّي بالصّبــر". وأكد المٌنسق الوطني العام للمساعدين التربويين واضح محمّد ممثلا عن النقابة الوطنية لعمال التربية " الأسنتيو" أنّ التقاعد دون شرط السنّ والتقاعد النسبي مكسب عمّالي لم ولن يتنازل عنه الموظفون والعمّال مع استعدادهم لكل الخيارات النّضالية من أجل ثني الحكومة على المضي قدما في ترسيم مشروع تعديل الأمر. وأرجع ممثل نقابة "الأسنتيو" الاضطرابات والهزات التي يعيشها قطاع التربية للإختلالات –الفاضحة- التي جاء بها المرسوم التنفيذي 08-315 المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 والذي كرّس- حسبه- بأحكامه الجائرة الطبقيـــة الرتبيـــــة بين الأسلاك المٌنتمية لقطاع التربية ممّا أفقـــــدها روح التضامن والتنسيق فيما بينها ممّا أثر و سيؤثر على مردود العطاء والإبداع في المدرسة الجزائرية، خاصة لدى الفئات المتضررة من أحكام المرسوم التنفيذي 12-240 وأولهم المساعدون والمشرفون التّربويون وما يعرف ظلما بالأسلاك الآيلة للزوال. وأشار المتحدث إلى الرداءة التي أضحت سلوكا إداريــــــا ومرضا مزمنا ينخر القطاع لاسيما على مستوى بعض مديريات التربية التي قال إنها في كثير من الأحيان تفسّــــر التعليمات الوزارية بما يتوافق وأهواء مسؤوليها ممّا أثر سلبا على تجسيد توجهات الوزارة في تحقيق العدالة والإنصاف بين مكونات الأسرة التربوية، داعيا لمحاسبة المقصرين وردعهم، وعن الحجج الخاصة بالصعوبات المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد أبدى المتحدث استعداد العمال والموظفين للتضامن الفعلي شريطة إبداء الشفافية في الطرح والمعالجة وإشراك الشركاء الاجتماعيين في الحوار والمناقشة وإثراء مشروع التقاعد الجديد بما يتوافق وأسس الحوار الجاد والبناء من أجل تجنيب البلاد كل ما يعكّر صفو السلم الاجتماعي ، وقال:"..عدم إشراك النقابات في مشروع تعديل الأمر 97-13 خطيئـــة كبرى يمكن تداركها ببعث حوار مجتمعي هادف ". ويطالب العمال بوجوب القضاء على رتبتي مساعد تربوي –مساعد رئيسي للتربية بما يتوافق والنُّصوص القانونية والتعليمات الوزارية المشتركة بالترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية بالتّحويل التلقائي للمناصب المالية، وتثميــن الخبرة المهنية ، بالإضافة إلى الترقية إلى المناصب العليا، واستحداث رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية لتمكين المساعدين والمشرفين التربويين من المشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى، بالإضافة إلى جملة أخرى من المطالب يأتي على رأسها "التقاعـــد المسبق ودون شرط السن" حيث قال :" المساعدون والمشرفون التربويون جزء لا يتجزأ من الفريق التربوي وما قد يَسري على أسلاك التدريس في تصنيف المهن الشاقة يجب أن يشملنا باعتبارنا فاعلين تربويين ".

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