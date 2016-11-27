الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/11/2016 10:38:00

بمشاركة جميع الفروع النقابية والاتحاديات الولائية : عمال المالية يحتجون هذا الأربعاء


أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية،أمس، عن  الدخول حركة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية واتحادياتها الولائية من مختلف الولايات. وأفاد بيان للاتحادية بالقول:" قرر المجلس الوطني في دورته الطارئة المنعقدة يوم 22 سبتمبر 2016 القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016 أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية و اتحادياتها الولائية من مختلف الولايات"، محملة الوزارة الوصية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، داعية بهذا الخصوص جميع الموظفين والعمال إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف  وتوحيد الجهود لإنجاح الوقفة الاحتجاجية لإجبار الوزارة الوصية في إطار قوانين الجمهورية على افتكاك المطالب. وقال البيان:" في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة المالية موقفا ايجابيا من خلال فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعـة إلا أنها و بكل أسف شديد تعاطت مع مطالبنا كالعادة بسلبية واستخفاف"، متهما إياها في الوقت ذاته بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام ، مؤكدا استمرار التمسك بمختلف المطالب المرفوعة حيث أشار إلى الوقفة الاحتجاجية بمختلف الولايات يوم 20 أفريل 2016 والإضراب الوطني الأخير أيام 22 ، 23 و 24 ماي الفارط.

 

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

يتعلق الأمر بحادثة الاعتداء على مناصر ببجاية : قوراية يدعو لفتح تحقيق..

دعا رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، أمس، لفتح تحقيق حول  الأحداث الأخيرة التي وقعت بين مشجعي مولودية  بجاية وأنصار مولودية وهران. وقال رئيس
image

السحر والشعوذة..أهم دوافع اختطاف الأطفال

تتصدر ظاهرتي "السحر والشعوذة" أهم الدوافع في اختطاف والتنكيل بهم،  حيث لا يزال البعض من الجزائريين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات التي لا تمت للدين الاسلامي بصلة،
image

عمارة بن يونس: لماذا لم تنتقدوا ترشح ميركل لعهدة رابعة؟

جدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس بقسنطينة دعم تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مذكرا كذلك بأن "الشعب الجزائري يبقى وحده
image

بن خلاف يطمئن حاملي "DEUA"

كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ،أمس، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سيتم إمضائه خلال الأيام القادمة، موضحا
image

بن غبريط: "سأوفــي بوعدي في القريب العاجل.. عليكم بالصّبــر"

·    واضح: التقاعد دون شرط السنّ والنسبي مكسب عمّالي لن نتنازل عنه  تعهـدت وزيرة التربية الوطنية بدراسة الانشغالات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون  والمتعلقة بتسوية وضعية
image

بمشاركة جميع الفروع النقابية والاتحاديات الولائية : عمال المالية يحتجون هذا الأربعاء

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية،أمس، عن  الدخول حركة احتجاجية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية
image

خلال إشرافه على فعاليات الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني: مناصرة:" نزاهة الانتخابات الحل للخروج من الأزمة"

أكد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة ،أمس، أن ما حدث من تراجع أسعار البترول ونقص الخزينة كشفت عمق الأزمة، داعيا لإقناع الشعب بنزاهة الانتخابات
image

عشية عرضه على ممثلي الشعب بالبرلمان : العدالة تُحذَّر من تبعات إلغاء التقاعد النسبي

حملَّ حزب جبهة العدالة والتنمية الحكومة تبعات إلغاء التقاعد النسبي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية فتح الحوار مع الشريك الاجتماعي لتفادي أي انزلاقات، منددا
image

وفاة فيدال كاسترو: الرئيس بوتفليقة يعلن الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام

-أعلن رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثمانية (8) أيام ابتداء من يوم غد الأحد اثر وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو  
image

الرئيس بوتفليقة : وفاة كاسترو "خسارة كبرى" للشعب الجزائري

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت برقية تعزية الى رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء الكوبي راؤول كاسترو روز إثر وفاة قائد الثورة الكوبية
قيم هذا المقال
0