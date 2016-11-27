عشية عرضه على ممثلي الشعب بالبرلمان : العدالة تُحذَّر من تبعات إلغاء التقاعد النسبي





حملَّ حزب جبهة العدالة والتنمية الحكومة تبعات إلغاء التقاعد النسبي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية فتح الحوار مع الشريك الاجتماعي لتفادي أي انزلاقات، منددا بالضرائب والرسوم التي فرضت على الجزائريين في قانون المالية. وأفادت العدالة والتنمية -حسب بيان اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني- بالقول:"..نثمن موقف المجموعة البرلمانية الرافض لقانون المالية والميزانية لسنة 2017 الذي يساهم في تفقير الشعب الجزائري"، محملة الحكومة تبعات إلغاء التقاعد النسبي الذي سيتم مناقشته اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، وأضاف البيان:" ندد بالاعتداء الصارخ على مكتسبات العمال وتجاهلها لمطالبهم". وفتح حزب العدالة والتنمية النار على من أسماهم" أصحاب المال الفاسد" الذين قال إنهم يتدخلون في كل شاردة وواردة ويهددون بذلك الإطار المعيشي للطبقات الهشة، كما حملت الحكومة ما آل إليه الوضع الاجتماعي ، مشيرة في هذا الاطار إلى الاضطرابات و الإضرابات، وقال البيان ذاته " نثمن كل الجهود الداعية إلى التعاون من أجل الخروج من الوضع المتأزم".

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