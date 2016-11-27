وفاة فيدال كاسترو: الرئيس بوتفليقة يعلن الحداد الوطني لمدة ثمانية أيام
-أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثمانية (8) أيام ابتداء من يوم غد الأحد اثر وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و أوضح ذات المصدر أن "رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعلن يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثمانية (8) أيام عبر كامل التراب الوطني ابتداءا من غد الأحد 27 نوفمبر اثر وفاة الرئيس الكوبي السابق فيدال كاسترو روث الزعيم التاريخي للثورة الكوبية".
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