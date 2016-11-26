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26/11/2016 13:41:00

فيما تبقى الجزائر ساعية لانجاح مؤتمر فينا شكوك حول عدم حضور روسيا والسعودية لاجتماع ا"وبك"


أعلن مصدر مطلع يوم السبت 26 نوفمبر، أن الخبراء الروس لن يشاركوا في اجتماع "أوبك" في فيينا.ووفقا للمصدر، فإن روسيا لن تشارك في المباحثات التشاورية بين الدول الأعضاء داخل "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها. الذي من المقرر عقده في فيينا يوم الاثنين 28 من الشهر الجاري. لبحث اتفاق الجزائر.وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق، إن موسكو لم تتلق دعوة بعد للمشاركة في اجتماع "أوبك".هذا وأعلن مصدر في منظمة "أوبك" أن السعودية ستغيب عن الاجتماع أيضا.في الوقت الذي تبقى  فيه الجزائر ساعية الى تحقيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء الجزائر الاخير بقصر المؤتمرات  وحسب مصادر اخرى تؤكد ان الجزار بحنكتها السياسية ستتمكن من ضبط الامور والقضاء على الخلافات الحاصلة بين الدول المعنية بالاجتماع 

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