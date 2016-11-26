في بيان لوزارة الدفاع الوطني حجز كمية كبيرة من الاقراص المهلوسة واكثر من قناطر من الكيف المعالج في اماكن مختلفة
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان/ن.ع.2، يوم 25 نوفمبر 2016، (134) كيلوغراما من الكيف المعالج و(03) مركبات وأوقفت ثلاثة (03) تجار مخدرات، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بكل من بشار/ن.ع.3 وسطيف والطارف/ن.ع.5، (214) قرص مهلوس و(121074) وحدة من الألعاب النارية. وبكل تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع عناصر الجمارك، ثمانية (08) مهربين وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و(08) أجهزة كشف عن المعادن ومطرقتي (02) ضغط ومولدين كهربائيين (02) ومتفجرات ومعدات تفجير.من جهة أخرى، أحبط عناصر حرس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، محاولة هجرة غير شرعية لـ(16) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمالي-شرق رأس الحمراء.
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