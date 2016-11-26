في بيان لوزارة الدفاع الوطني حجز كمية كبيرة من الاقراص المهلوسة واكثر من قناطر من الكيف المعالج في اماكن مختلفة



وفاة الرئيس السابق الكوبي فيديل كاسترو عن عمر ناهز 90 عاما. أعلن التلفزيون الكوبي السبت 26 نوفمبر /تشرين الثاني عن وفاة الرئيس السابق فيديل كاسترو عن عمر ناهز 90 عاما.وقال شقيقه الرئيس الحالي لكوبا راؤول كاسترو



فيما تبقى الجزائر ساعية لانجاح مؤتمر فينا شكوك حول عدم حضور روسيا والسعودية لاجتماع ا"وبك" أعلن مصدر مطلع يوم السبت 26 نوفمبر، أن الخبراء الروس لن يشاركوا في اجتماع "أوبك" في فيينا.ووفقا للمصدر، فإن روسيا لن تشارك في المباحثات التشاورية



الكويتيون امام صنادق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة "البرلمان الكويتي" توجه الناخبون في الكويت صباح اليوم السبت 26 نوفمبر الى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) للفصل التشريعي الـ 15. ويتوقع أن



قواة الجيش تحجز ما يصل الى (15722 لتر من الوقود كانت مهربة في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 نوفمبر 2016، مدفع تقليدي الصنع بسيدي عيش، ولاية بجاية/ن.ع.5. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،



فشل سياسة ملك المغرب في اقصاء الجمهورية الصحروية أعرب المغرب عن أسفه و حزنه البالغ لموقف الكويت التي "لم تلتزم بوحدة المصير المنصوص عليها بإعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية



مصالح أمن ولاية الجزائر توقيف المشتبه الرئيسي لحادثة المناصر الذي فقد عينه مصالح أمن ولاية الجزائر تكافح الجريمة . حسب بيان رسمي صباح هذا الجمعة تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في امن المقاطعة الإدارية للشراقة، من



لعمامرة يبرز مواقف الجزائر اتجاه عديد المسائل التي تهم العالم العربي أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الخميس بالدوحة أن دول الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا هاما للجهود الرامية



تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس ببجاية أن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا عبر كامل التراب الوطني في إطار مسعى براغماتي. و