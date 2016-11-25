قواة الجيش تحجز ما يصل الى (15722 لتر من الوقود كانت مهربة





في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 نوفمبر 2016، مدفع تقليدي الصنع بسيدي عيش، ولاية بجاية/ن.ع.5. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببشار/ن.ع.3، (5,5) كيلوغراما من الكيف المعالج وأوقفت أربعة (04) تجار مخدرات. فيما ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام/ن.ع.6، مركبة رباعية الدفع و(05) أجهزة لكشف المعادن. وبكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، أحبط عناصر حرس الحدود محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تُقدر بـ (15722) لتر، فيما تم حجز مركبتين.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات منفصلة، (64) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم (18) سوريا، بكل من تلمسان وبشار وجانت وقسنطينة وتمنراست

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة