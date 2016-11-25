الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
25/11/2016 12:55:00

فشل سياسة ملك المغرب في اقصاء الجمهورية الصحروية


أعرب المغرب عن أسفه و حزنه  البالغ لموقف الكويت التي "لم تلتزم بوحدة المصير المنصوص عليها بإعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية الأولى بالرياض" لانها لم تنحسب على غرار الدول العربية كما  ارد لها المغرب عقب القمة العربية الإفريقية الرابعة التي احتضنتها جمهورية غينيا الاستوائية، والتي شهدت انسحاب المغرب و8 دول عربية، بعد وضع علم ويافطة باسم "الجمهورية الصحراوية" داخل قاعات الاجتماعات.‎وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الجمعة 25 نوفمبر إلى أن "المغرب يبدي أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت  شاكر  كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال على "ما أبانت عنه، خلال الأشغال التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الرابعة بمالابو من تمسك ثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية". للاشارة احتج المغرب على مشاركة جبهة البوليساريو في اجتماعات إفريقية عربية في العاصمة الغينية، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لم يحدد.علما ان جبهة البوليساريو  تحصلت على دعمها في عضوية منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982، ما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة رسميا عام 1984. الى غاية شهر سبتمبر الفارط تقدم  المغرب تقدم بطلب الالتحاق بالاتحاد الإفريقي، بعد 32 عاما على انسحابه من العمل الإفريقي المؤسساتي الجماعي، ومن المقرر أن تبت قمة إفريقية تعقد في جانفي  القادم في هذا الطلب.

عدد القراءات 22 مرة | قراءات اليوم 22 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قواة الجيش تحجز ما يصل الى (15722 لتر من الوقود كانت مهربة

في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 نوفمبر 2016، مدفع تقليدي الصنع بسيدي عيش، ولاية بجاية/ن.ع.5. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،
image

فشل سياسة ملك المغرب في اقصاء الجمهورية الصحروية

أعرب المغرب عن أسفه و حزنه  البالغ لموقف الكويت التي "لم تلتزم بوحدة المصير المنصوص عليها بإعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية
image

مصالح أمن ولاية الجزائر توقيف المشتبه الرئيسي لحادثة المناصر الذي فقد عينه

     مصالح أمن ولاية الجزائر تكافح الجريمة . حسب بيان رسمي صباح هذا الجمعة  تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في امن المقاطعة الإدارية للشراقة، من
image

لعمامرة يبرز مواقف الجزائر اتجاه عديد المسائل التي تهم العالم العربي

 أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الخميس بالدوحة أن دول الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا هاما للجهود الرامية
image

تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس ببجاية أن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا عبر كامل التراب الوطني في إطار مسعى براغماتي. و
image

اصطدام قطارين في إيران يوقع قتلى وجرحى

أكدت السلطات الإيرانية مصرع 8 أشخاص وإصابة 52 آخرين جراء اصطدام قطارين صباح الجمعة 25 نوفمبر شمال شرق البلاد.
image

اصطدام قطارين في إيران يوقع قتلى وجرحى

أكدت السلطات الإيرانية مصرع 8 أشخاص وإصابة 52 آخرين جراء اصطدام قطارين صباح الجمعة 25 نوفمبر شمال شرق البلاد.
image

فشل ذريع للمغرب في سعيه لطرد الجمهورية الصحراوية من القمة العربية-الإفريقية الرابعة في مالابو

فشلت مناورات المغرب المتكررة و الضغوط الممارسة على حلفائه في محاولة منه لاقصاء الجمهورية الصحراوية من القمة الافريقية-العربية الرابعة المنعقدة يوم الأربعاء بعاصمة غينيا الاستوائية
image

حكومة الكيان الصهيوني تتهم الفلسطنيين بااشعال الحرائق

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 فلسطينيا يوم الجمعة 25 نوفمر بتهمة إشعال حرائق في إسرائيل من بينهم 3 عمال تواجدوا داخل إسرائيل بشكل غير قانوني ولا يحملون تصاريح.
image

روسيا والجزائر تتراجع في تصنيف "الفيفا" والأرجنتين في الصدارة

تراجع المنتخب الروسي لكرة القدم إلى المركز 55، في التصنيف الجديد للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
قيم هذا المقال
0