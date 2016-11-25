فشل سياسة ملك المغرب في اقصاء الجمهورية الصحروية





أعرب المغرب عن أسفه و حزنه البالغ لموقف الكويت التي "لم تلتزم بوحدة المصير المنصوص عليها بإعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية الأولى بالرياض" لانها لم تنحسب على غرار الدول العربية كما ارد لها المغرب عقب القمة العربية الإفريقية الرابعة التي احتضنتها جمهورية غينيا الاستوائية، والتي شهدت انسحاب المغرب و8 دول عربية، بعد وضع علم ويافطة باسم "الجمهورية الصحراوية" داخل قاعات الاجتماعات.‎وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الجمعة 25 نوفمبر إلى أن "المغرب يبدي أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت شاكر كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال على "ما أبانت عنه، خلال الأشغال التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الرابعة بمالابو من تمسك ثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية". للاشارة احتج المغرب على مشاركة جبهة البوليساريو في اجتماعات إفريقية عربية في العاصمة الغينية، ما أدى إلى تأجيلها إلى موعد لم يحدد.علما ان جبهة البوليساريو تحصلت على دعمها في عضوية منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982، ما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة رسميا عام 1984. الى غاية شهر سبتمبر الفارط تقدم المغرب تقدم بطلب الالتحاق بالاتحاد الإفريقي، بعد 32 عاما على انسحابه من العمل الإفريقي المؤسساتي الجماعي، ومن المقرر أن تبت قمة إفريقية تعقد في جانفي القادم في هذا الطلب.

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