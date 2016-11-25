مصالح أمن ولاية الجزائر توقيف المشتبه الرئيسي لحادثة المناصر الذي فقد عينه





مصالح أمن ولاية الجزائر تكافح الجريمة

. حسب بيان رسمي صباح هذا الجمعة تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في امن المقاطعة الإدارية للشراقة، من معالجة القضية المتعلقة بمناصر فريق مولودية الجزائر الذي فقد عينه بمدرجات ملعب 5 جويلية، أثناء المقابلة الودية التي جمعت كل من فريق شباب بلوزداد وفريق مولودية العاصمة، حيث أوقفت فرقة الشرطة القضائية بذات امن المقاطعة، (03) أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين (25) و (32) سنة. بعد التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة، وباستعمال اجهزة المراقبة الموضوعة بالملعب، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، حيث اتضح بعد ذلك، انه من بين المشتبه فيهم، عون مكلف بالتامين و التنظيم داخل المنشاة الرياضية، إلى جانب عون آخر مكلف من إدارة احد الفريقين، بالتنظيم داخل الملعب، حيث قاما في عملية تواطؤ وذلك بتسهيل دخول ألعاب نارية متمثلة في (سينيال) إلى المدرجات، و الذي من شانه المساس بأمن الجمهور الرياضي. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، اين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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