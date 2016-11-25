تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا





أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس ببجاية أن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا عبر كامل التراب الوطني في إطار مسعى براغماتي. و أوضحت الوزيرة خلال لقاء صحفي نظم على هامش زيارة العمل التي قامت بها إلى الولاية أنه "سيتم إضفاء الطابع على اللغة الأمازيغية بعد رفع العراقيل المتعلقة بتدريسها" موضحة أن رفع هذه العراقيل على غرار اختيار أحرف الكتابة ليست من صلاحيات الوزارة.و أضافت قائلة "ليس من مهامنا الفصل في هذه القضية فالأمر من صلاحيات الهيئات المخولة لذلك" مشيرة إلى موقف الحكومة القاضي بتسخير كل الوسائل لتدريس هذه اللغة عبر كامل التراب الوطني. و في هذا السياق أكدت السيدة بن غبريت أنه "في سنة 2014 كان تدريس اللغة الأمازيغية منحصرا فقط في 14 ولاية و هو اليوم يتم على مستوى 34 ولاية". كما أكدت أمام إطارات القطاع أن "جميع الملفات مفتوحة سواء تعلق الأمربالبرامج أو التقييم و التكوين و الحكامة و إدخال الإعلام الآلي أو التوظيف" مطالبة إياهم ببذل المزيد من الجهود سيما من خلال المساهمة في استقرار القطاع الذي طالما عانى من هذه الاضطرابات التي أضرت به كثيرا.و أشارت السيدة بن غبريت في هذا الصدد إلى ولاية بجاية كمثال حي عن ذلك حيث تشير نسبة الرسوب سواء في الطور المتوسط أو الثانوي إلى 23 و 5ر22 % حيث أنها تتعدى المعدلات الوطنية على التوالي بحوالي 19 و 20 %.

من جانب آخر أعربت السيدة بن غبريت عن تفاؤلها بخصوص قلب المؤشر أولا بسبب الإصلاحات التي تمت مباشرتها ثم بسبب مناخ الهدوء الذي بدء يخيم سيما بعد التوقيع منذ حوالي سنة على ميثاق أخلاقيات التربية الذي وقعه بالأحرف الأولى جل الشركاء الاجتماعيين الذين تحلوا -حسب رأيها- بكثير من المسؤولية من خلال وضع "مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار". واغتنمت الوزيرة الفرصة للتذكير بمبدأ المساواة الذي تدافع عنه السلطات العمومية والرامي إلى تقديم نفس الفرص إلى جميع الأطفال كما أشارت الوزيرة أن "الطبقات الهشة هي الوحيدة التي لا يمكن أن تتحمل مصاريف دروس الدعم" معتبرة أن هذا الإجراء الذي طبق على المستوى المركزي سيعمم ليشمل جميع المناطق والمؤسسات.كما اغتنمت الوزيرة الفرصة لتدشين 5 مؤسسات تربوية من بينها متوسطتين إلى جانب زيارة منشئات ابتدائية وعقدت خلال هذه الزيارة التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل اجتماعين احدهما مع إطارات من القطاع و الأخر مع الشركاء الاجتماعيين.

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