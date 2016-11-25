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25/11/2016 11:37:00

اصطدام قطارين في إيران يوقع قتلى وجرحى


أكدت السلطات الإيرانية مصرع 8 أشخاص وإصابة 52 آخرين جراء اصطدام قطارين صباح الجمعة 25 نوفمبر شمال شرق البلاد.

أكدت السلطات الإيرانية مصرع 8 أشخاص وإصابة 52 آخرين جراء اصطدام قطارين صباح الجمعة 25 نوفمبرشمال شرق البلاد.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في الطوارئ أن "الحادث وقع في محطة هفت خوان قرب مدينة سمنان، إذ خرجت 4 عربات عن السكة، واشتعل حريق في اثنين منها".بدوره رجح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية علي أصغر أحمادي، ارتفاع حصيلة الضحايا، موضحا أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من إخماد الحريق الا بعد سويعات من كتابة المقال .

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