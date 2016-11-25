

قواة الجيش تحجز ما يصل الى (15722 لتر من الوقود كانت مهربة في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 نوفمبر 2016، مدفع تقليدي الصنع بسيدي عيش، ولاية بجاية/ن.ع.5. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،



فشل سياسة ملك المغرب في اقصاء الجمهورية الصحروية أعرب المغرب عن أسفه و حزنه البالغ لموقف الكويت التي "لم تلتزم بوحدة المصير المنصوص عليها بإعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية



مصالح أمن ولاية الجزائر توقيف المشتبه الرئيسي لحادثة المناصر الذي فقد عينه مصالح أمن ولاية الجزائر تكافح الجريمة . حسب بيان رسمي صباح هذا الجمعة تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في امن المقاطعة الإدارية للشراقة، من



لعمامرة يبرز مواقف الجزائر اتجاه عديد المسائل التي تهم العالم العربي أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الخميس بالدوحة أن دول الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا هاما للجهود الرامية



تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس ببجاية أن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيتم تدريجيا عبر كامل التراب الوطني في إطار مسعى براغماتي. و



اصطدام قطارين في إيران يوقع قتلى وجرحى أكدت السلطات الإيرانية مصرع 8 أشخاص وإصابة 52 آخرين جراء اصطدام قطارين صباح الجمعة 25 نوفمبر شمال شرق البلاد.



اصطدام قطارين في إيران يوقع قتلى وجرحى أكدت السلطات الإيرانية مصرع 8 أشخاص وإصابة 52 آخرين جراء اصطدام قطارين صباح الجمعة 25 نوفمبر شمال شرق البلاد.



فشل ذريع للمغرب في سعيه لطرد الجمهورية الصحراوية من القمة العربية-الإفريقية الرابعة في مالابو فشلت مناورات المغرب المتكررة و الضغوط الممارسة على حلفائه في محاولة منه لاقصاء الجمهورية الصحراوية من القمة الافريقية-العربية الرابعة المنعقدة يوم الأربعاء بعاصمة غينيا الاستوائية



حكومة الكيان الصهيوني تتهم الفلسطنيين بااشعال الحرائق اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 فلسطينيا يوم الجمعة 25 نوفمر بتهمة إشعال حرائق في إسرائيل من بينهم 3 عمال تواجدوا داخل إسرائيل بشكل غير قانوني ولا يحملون تصاريح.