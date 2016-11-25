حكومة الكيان الصهيوني تتهم الفلسطنيين بااشعال الحرائق





اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 14 فلسطينيا يوم الجمعة 25 نوفمر بتهمة إشعال حرائق في إسرائيل من بينهم 3 عمال تواجدوا داخل إسرائيل بشكل غير قانوني ولا يحملون تصاريح.

من جهتها حذرت حركة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان لها الجمعة 25 نوفمبر، الحكومة الإسرائيلية من استغلال الحرائق بالشكل الذي يخدمها من خلال اتهام أطراف فلسطينية بالوقوف خلفها. كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا (24 عاما) من مدينة رهط في النقب، بتهمة التحريض على إشعال الحرائق على صفحته الخاصة في الفيسبوك، ووالده أحد قادة الحركة الإسلامية في مناطق 48.وقال منير الجاغوب رئيس اللجنة الإعلامية لحركة فتح إن "على حكومة نتنياهو أن تعي جيدا قدسية انتماء الفلسطيني لأرضه وشجره لأرضنا وشجرنا".كما حذر بيان فتح من خطورة الانزلاق الإعلامي على شكل تعليقات غير مسؤولة على شبكات التواصل الاجتماعي وتحمل معاني ومضامين، داعيا في الوقت نفسه إلى التحلي بالمسؤولية التاريخية وعدم استخدام لغة ومصطلحات بعيدة عن الإرث التاريخي والحق الفلسطيني في الأرض التي تتعرض للاحتراق في الداخل.يشار إلى أن بعض المواقع الإسرائيلية بدأت منذ الخميس 24 نوفمبر بتوجيه اتهامات مباشرة للفلسطينيين في العديد من الحرائق.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه، قد رجحوا أن تكون بعض الحرائق "مفتعلة ومتعمدة".

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