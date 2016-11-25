روسيا والجزائر تتراجع في تصنيف "الفيفا" والأرجنتين في الصدارة





تراجع المنتخب الروسي لكرة القدم إلى المركز 55، في التصنيف الجديد للمنتخبات، الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان الدب الروسي قد تراجع 15 مركزا في تصنيف الشهر الماضي، من المرتبة 38 إلى المركز 53، ليحتل بذلك أسوأ مركز في تاريخه في تصنيف المنتخبات الذي تصدره "فيفا" منذ عام 1993. يذكر أن أسوأ مركز احتله منتخب روسيا في تصنيف الفيفا، كان المركز 40 عام 1998، في حين احتل الدب الروسي أفضل مركز له على الإطلاق، وهو الثالث، وكان ذلك في أبريل/نيسان عام 1996 تحت قيادة أوليغ روميانتسيف.وحافظت الأرجنتين على صدارة التصنيف، بينما تراجعت ألمانيا إلى المركز الثالث، وتقدمت البرازيل إلى المركز الثاني.على صعيد المنتخبات العربية، فقد جاء المنتخب التونسي في المركز (34)، ثم مصر في المركز (36)، وتراجعت الجزائر ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة (38).وجاءت السعودية في المركز (56)، ثم المغرب في المركز (57)، الإمارات العربية المتحدة (64)، ليبيا (86)، وقطر في المركز (88).الخمسة الأوائل وفقا لتصنيف الفيفا الصادر الخميس 24 نوفمبر: 1- الأرجنتين (1634 نقطة)، 2- البرازيل (1544 نقطة)، 3- ألمانيا (1433)، 4- تشيلي (1404)، 5- بلجيكا (1368).

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