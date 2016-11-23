مجلس الأمة يُبرمج مناقشة قانون المالية لسنة 2017 من 04 إلى 08 ديسمبر





عقد مكتب مجلس الأمة ،هذا الأربعاء 23 نوفمبر 2016، اجتماعا برئاسة السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. حيث تم من خلاله النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية التي ستحال على الحكومة ، علاوة على برمجة الأشغال التشريعية ثم المصادقة على قرارات تتضمن تطبيق المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. كمافق المكتب على مشروع البرمجة الممتدة من 04 إلى 08 ديسمبروالمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017، بين الفترة الممتدة من 13 إلى 22 ديسمبر والتي تخص مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السامية التي يشترط توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ومشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية.وعن الاسئلة، اقر المكتب النظرفي 13 سؤالا شفويا ، و08 أسئلة كتابية ، مع إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.









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