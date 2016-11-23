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23/11/2016 15:13:00

حوادث الطرقات: وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة


عرفت ال24 ساعة الأخيرة تسجيل خمس وفيات و إصابة ثلاثة أشخاص في خمسة حوادث مرور تم إحصاؤها على المستوى الوطني, حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية اليوم في بيان لها. و في هذا الإطار, أشار البيان إلى وقوع عدة حوادث مرور, من بينها خمسة تسببت في وفاة خمسة أشخاص في مكان الحوادث و إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة حيث سجلت أثقل حصيلة بولاية ميلة, بوفاة شخص وجرح ثلاثة آخرين, إثر انقلاب سيارة بالمكان المسمى مشتلة وادية ببلدية و دائرة تيرا بينام. و على صعيد آخر, تدخلت عناصرالحماية المدنية لولاية الجزائر هذا اليوم نحو الثانية صباحا لإخماد حريق هائل, شب داخل مستودع تابع لمؤسسة خاصة متخصصة في تقنيات السقي عن طريق الأنابيب بالمنطقة الصناعية لبلدية بابا احسن, حيث "تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية هامة من أجل القضاء على الحريق, تمثلت في 19 شاحنة لمكافحة الحرائق و سيارتي إسعاف و21 فرقة للتدخل". و قد تمكن أعوان الحماية المدنية من "التحكم في الحريق والقضاء عليه نهائيا في حدود الساعة 06 و33 د ومنع انتشاره إلى الجناح الإداري والحضيرة وكذا مستودع آخر", علما أنه "تم تسجيل إصابة عامل بحروق سطحية تم التكفل به في عين المكان ثم تحويله إلى مستوى الدويرة", يضيف المصدر ذاته. أما فيما يخص التدخلات ذات الصلة بحالة الطقس, و بوجه أخص هبوب رياح قوية خلال 24 ساعة الماضية, قامت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس بالتدخل, إثر سقوط سقف منزل بالمكان المسمى "حي شال الحمري" ببلدية يسر و ذلك دون تسجيل ضحايا. كما تم في ذات الإطار تسجيل سقوط شجرة على ثلاث سيارات, قرب مقر المجموعة الإقليمية للدرك لبلدية بومرداس دون تسجيل ضحايا.

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