إرهابي يسلم نفسه للسلطات الأمنية بإن أمناس
سلم الإرهابي المسمى " "هـ.علي"، المدعو علي بوعمامة نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع ألعملياتي إن أمناس الناحية العسكرية الرابعة، أمس الثلاثاء، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني. وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم الإرهابي المسمى "ه.علي"، المدعو علي بوعمامة نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع ألعملياتي إن أمناس الناحية العسكرية الرابعة ،يوم أمس 22 نوفمبر 2016، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحقيبة طبية". كما "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، -يضيف البيان-عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بالمدية ودمرت مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو الناحية العسكرية الاولى". وأكد البيان "إن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء وبصفة نهائية على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا، كما تدل على حالة اليأس التي يعيشها هؤلاء المجرمون.
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