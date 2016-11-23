القوات البحرية الجزائرية تشارك في التمرين البحري "مرجان-2016"





في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري التونسي لسنة 2016، يشارك الجيش الوطني الشعبي ممثلا في القوات البحرية، ابتداءً من 22 إلى غاية 28 نوفمبر 2016، في التمرين البحري المشترك "مرجان 2016" بميناء بنزرت بتونس. تشارك القوات البحرية الجزائرية في هذا التمرين بإقحام أفراد من مغاوير البحرية والغراب قاذف الصواريخ (القرش) رقم المتن 353، بالإضافة إلى طائرة للمراقبة البحرية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالجزائر. تجدر الإشارة أنه ولأول مرة في إطار هذا التمرين، سيقام مركز عمليات بحري مشترك بتونس، يضم ضباط من البلدين من أجل الإدارة المشتركة للتمرين، بهدف تحفيز قدرات البلدين على العمل معا والرد، إذا تطلب الأمر على حالة طوارئ ناتجة عن وجود تهديد أو خطر بإمكانه المساس بالأمن البحري في المنطقة الحدودية للبلدين، وسيتم خلال التمرين تنفيذ مناورات تكتيكية في البحر، عمليات المنع البحريM.I.O))، وكذا عمليات البحث والإنقاذ في البحر. إن إجراء مثل هذه التمارين سيسمح بتدعيم وتطوير التعاون العملياتي بين البلدين في مجالات المراقبة والأمن البحري ومراقبة الحدود البحرية ومكافحة الإرهاب والأعمال غير الشرعية في البحر.

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