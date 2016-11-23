حريق مهول بمستودع٫ بالمنطقة الصناعية بابا حسن





أصيب شخص بجروح طفيفة إثر نشوب حريق مهول صبيحة اليوم على مستوى مستودع شركة خاصة بتحويل مادة البلاستيك بالمنطقة الصناعية بابا حسن حسبما أفاد به الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية الجزائر. وأوضح بن خلف الله أن حريق مهول نشب صبيحة اليوم الأربعاء في حدود الساعة الثانية صباحا و 6 دقائق على مستوى مستودع شركة خاصة بتحويل مادة البلاستيك بالتجزأة رقم 194 بالمنطقة الصناعية بابا حسن وامتدت ألسنة اللهب على مساحة 1500م. وحسب ذات المصدر تسبب الحريق الضخم في إصابة حارس يبلغ من العمر 69 سنة بجروح طفيفة تم التكفل به فورا من طرف أعوان الحماية المدنية ليوجه بعدها نحو مستشفى الدويرة . وتمكنت مصالح الحماية المدنية و"بصعوبة" حسب بن خلف الله من إنقاذ جزء مهم من حظيرة الشركة الخاصة ضمنها مجموعة من الشاحنات الخفيفة , سيارة سياحية,وسلسلة تصنيع متكونة من 20 آلة خاصة بتحويل وتخزين البلاستيك فضلا على إنقاذ 5 مكاتب والسخان الرئيسي. وأضاف في ذات الصدد أن عملية إطفاء الحريق المهول إستغرقت أزيد من 4 ساعات وذلك في حدود الساعة السادسة صباحا و 10 دقائق .

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