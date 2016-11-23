وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون يكشف: دفع الشطر الثاني من سكنات عدل 2 ديسمبر المقبل





كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لورشات سكنية في سيدي عبد الله و المعالمة بالعاصمة أن دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2 سيكون في النصف الثاني من شهر ديسمبر، بعد توزيع حوالي 1100 سكن عدل وترقوي عمومي يوم 11 ديسمبر. وأضاف الوزير على هامش الزيارة أن وزارة السكن ستوزع بعد غد الخميس حوالي 1600 مسكن من صيغة عدل 2 بخنشلة هذا بعد انتهاء الأشغال منها كما سيتم فتح الاكتتاب مرة أخرى بخنشلة لوجود فائض في السكنات بها بعد توزيعها كليا. كما اقر الوزير أن كل ولاية تعرف وجود فائض في السكنات بعد إسكان مكتتبيها سيفتح باب الاكتتاب لما تبقى من سكنات أخرى.

وزارة السكن تقصي 6479 مكتتبا في صيغة عدل 1 وهذه هي الأسباب

أقصت وزارة السكن، 6479 مكتتبا في صيغة عدل 1 بسبب التزوير و التصريح الكاذب. و جاء هذا الإقصاء عقب إجراء عمليات مراقبة للملفات، أين تم اكتشاف عمليات تزوير. وأضافت الوزارة أن ملفات المكتتبين في عدل 1 المزورين تمت إحالتها على العدالة للفصل فيها، ليضيف نفس المصدر أن 5574 مكتتب في عدل 1 قدموا تصريحات كاذبة لدى مصالح cnasو casnos، وفيما يخص المتزوجين فقد قدم 1163 مكتتب تصريحات كاذبة بحكم أن زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات.

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